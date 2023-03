Ecco il "Patto Civico per Fossano": Paesante, Casu, Sordella, Dogliani, Blengino e Mantini tra gli aderenti [VIDEO]

A poco più di un anno dalla scadenza elettorale per le Comunali della città di Fossano della primavera 2024, si è presentata al pubblico la neonata associazione "Patto Civico per Fossano". La sala conferenze dell'Hostello Federico Sacco di via Cavour era gremita. Giornalisti, soci dell'associazione, curiosi, amici agganciati con il passaparola.



In un elenco non esaustivo di volti noti per il proprio impegno nella comunità fossanese e cuneese, abbiamo rilevato presenti nel pubblico in sala, tra gli altri: Stefano Gemello, segretario cittadino del PD; Antonio Miglio, presidente della CRF; Gianni Mina, presidente del Motoclub Fossano e ex consulente del Sindaco Sordella; Simonetta Bogliotti, giá assessora nella Giunta Sordella; Flavio Martino e Alice Depetro, rispettivamente coordinatore e presidente di +Europa Granda, Filippo Blengino, segretario di Radicali Cuneo; Andrea Silvestro, vicepresidente della sezione ANPI di Fossano; Enrico Castellano, già assessore comunale; Claudio Mana del BorgoVecchio, oltre al consigliere provinciale Pietro Danna.

Gli interventi dei fondatori sono stati imperniati di ragionevole prudenza, comprensibile entusiasmo e massima attenzione a trovare le parole e le definizioni giuste con cui descrivere il proprio progetto.



Si sono succeduti, a partire dalle 18,30, una serie di interventi programmati che hanno inteso focalizzare l'attenzione sul merito delle parole chiave che l'associazione ha definito come leitmotiv: "Stiamo immaginando il futuro. Ti va di farlo con noi?" ma, ancor più, sulla metodologia e sulla natura di questa iniziativa, che secondo i proponenti, non avrebbe la volontà esplicita di dichiararsi parte in causa nel prossimo agone elettorale, ma anzi di fungere da laboratorio di idee al quale, a detta dei promotori, chiunque abbia l'ambizione di governare la città potrà attingere.



La definizione di "lista civica elettorale" ha attraversato, durante la conferenza stampa, l'aria della sala più e più volte, costantemente ed elegantemente allontanata dai toni suadenti ma netti degli oratori che si sono susseguiti.



"Non siamo una lista civica! Non guardiamo peculiarmente alla scadenza elettorale del 2024!" questi i punti fermi più volte ribaditi durante il pomeriggio.

Ha rotto il ghiaccio nell'approccio alla platea, uno dei fondatori dell'associazione, che si è presentato come residente fossanese da poco tempo, impiegato per diversi anni nell'azienda tessile Riorda e volontario della Croce Bianca. "Dopo Boretto ha preso la parola David Paesante, già Assessore con la Giunta del Sindaco Dario Tallone, con il quale sembrerebbe essere gradualmente entrato in conflitto, perdendo via via importanti deleghe e dimettendosi dal proprio ruolo nell'esecutivo all'inizio di ottobre 2022. Paesante, presidente dell'associazione Patto Civico, ha esordito esprimendo una emozione di soddisfazione per l'alto afflusso di pubblico; ha poi scoperto il manifesto dell'associazione, che vede come focus l'immaginazione del futuro della città e l'apertura al contributo di chiunque voglia essere coinvolto. "- pur inflazionata -" ha detto l'ex Assessore "".Del trio che ha aperto gli interventi è stata poi la volta di Alexandra Casu, impegnata da tempo in politica con +Europa, e referente del mondo radicale sul territorio fossanese "

La sorpresa forse più attesa della serata è stata la presenza, ma soprattutto la convinta dichiarazione di intenti, dell'ex Sindaco di Fossano Davide Sordella, il quale - ricordiamo - a fine mandato nel 2019 aveva deciso di non ricandidarsi, lasciando in qualche modo spazio alla spaccatura della propria maggioranza tra cortesiani e ballariani, divaricazione che indirettamente suggellò la vittoria del centro destra di Dario Tallone, supportato dal Senatore Giorgio Maria Bergesio. "Trovare una condivisione di intenti con persone con le quali ci sono stati in passato dissidi e spesso anche scontri non è una sconfitta, ma è anzi dimostrazione di maturità, perchè qui guardiamo a ciò che ci accomuna più che a ciò che ci divide. Dal canto mio posso portare in dote all'associazione una eredità di progetti riusciti, ma anche di errori fatti; l'impegno è quello di guardare al globale, avendo anche esperienza internazionale, per agire anche sul locale. Le buone idee non hanno colore! Aderisco a questo gruppo di persone che vogliono condividere, dichiarando a monte che il frutto di tale condivisione è a disposizione di chiunque."



A seguire le dichiarazioni di adesione di altri componenti l'associazione, come Gianfranco Dogliani, già capogruppo di Forza Italia in Comune in opposizione alla Giunta Sordella e consigliere provinciale, oggi capocantone di fraziona Murazzo e referente locale del partito Azione. Ha inteso anch'egli aderire "per dare il mio contributo a fare progredire Fossano"; Paolo Stupino, dipendente Banca d'Alba e dirigente sportivo, oggi tesoriere dell'associazione: "vivo a Fossano e lavoro ad Alba; mi ha convinto la definizione di "laboratorio"; Matteo Blengino, assicuratore fossanese, anch'egli in Azione, ha sottolineato l'importanza di impegnarsi nelle politiche per i giovani "per creare una nuova attrattività della città di Fossano verso quella fascia di età"; Umberto Bellotti, che ha sottoscritto come interessato il manifesto ha invece puntato sulle diverse accezione di bene e interesse comune: "Sembra interessante vedere persone senza personalismi"; Bruno Olivero, già consigliere e assessore in Comune, ha portato l'attenzione sulla partecipazione: "Un valore poco coltivato appieno, è qui la differenza tra associazione e lista civica".



Oltre al "peso specifico" della adesione di Davide Sordella, sorpresa a metà - infatti il nostro giornale l'aveva ipotizzata giorni fa - , si è palesata durante la serata un'altra presenza degna di nota, quella di Anna Mantini, politica dalla lunga storia nel centrodestra cuneese, come consigliere e assessore, comunale e provinciale, la quale si è detta disponibile a portare in proprio contributo alle politiche per la terza età attiva.



A conclusione della serata, prima del propiziatorio rinfresco offerto nel cortile dell'Hostello, il presidente dell'associazione David Paesante ha sottolineato come la valenza laboratoriale del progetto sia ben visibile anche nell'indirizzo di posta elettronica: lab@pattocivicoperfossano.it ì e ha comunicato i due prossimi eventi pubblici: a metà aprile un appuntamento sulle violenze e a fine aprile una serata per parlare delle potenzialità del Parco Fluviale.