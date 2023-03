Racconigi: affidati i lavori di efficientamento e messa in sicurezza di 'Casa Raseri'

È stato affidato l’appalto, al momento ancora in fase di assegnazione provvisoria, per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa Raseri”, in via Vittorio Emanuele III a Racconigi, adibito ad edilizia convenzionata con 6 alloggi gestiti dall’Atc (Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud).



Il complesso “Casa Raseri” risale alla prima metà del 1800, ed era già stato oggetto di interventi di restauro negli anni ’80 e ’90. L’intervento attuale, finanziato con fondi PNRR per un totale di 300mila euro, sarà realizzato dall’azienda carmagnolese Edilgamma srl.



Al fine di conseguire l’obiettivo del PNRR, ovvero un risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio e di un incremento minimo di due classi energetiche dell’intero edificio, sono stati previsti: ripasso del tetto con rimaneggiamento completo e sostituzione dei coppi deteriorati, riparazione di una porzione del tetto dell’edificio pertinenziale, sostituzione delle caldaie di ogni singolo alloggio, cappotto termoisolante, sostituzione di parte dei serramenti e riparazione delle persiane.



“Siamo fiduciosi il cantiere per Casa Raseri possa essere avviato già fin dai prossimi mesi - auspica il vice sindaco Alessandro Tribaudino - , e siamo soprattutto speranzosi che possa essere il primo di una serie di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale. I bandi ed i finanziamenti ci sono e ci saranno, e, come accaduto in questo come in molti altri casi, abbiamo dimostrato di essere in grado di intercettarli e lavorare con successo per la loro assegnazione”.