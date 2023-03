Bella notizia in controtendenza a Fossano: in apertura la libreria indipendente "Cuore d'Inchiostro" [VIDEO]

Se dopo la chiusura della libreria Stella Maris di Saluzzo nel 2017, anche quella di via Dante a Fossano ha chiuso i battenti dall'inizio del 2023, cionondimeno la città degli Acaja segna un evento a dir poco inconsueto con i tempi che corrono.

Sabato 1° aprile infatti aprirà, sempre in via Dante, al numero 5, una nuova libreria indipendente: "Cuore d'Inchiostro".

Che non si tratti di un pesce d'aprile lo abbiamo appurato incontrando la titolare, Giorgia Operti e visitando i locali in allestimento.

"Fin da piccola avrei voluto avere un libreria tutta mia. - spiega -. I libri hanno accompagnato tutta la mia vita. Finalmente ho avuto la possibilitá di cimentarmi nell'impresa e sono felicissima di questa cosa. Non avrei potuto non dedicare la nuova libreria ad un libro che ho apprezzato tantissimo, sia nei contenuti che nella metafora sottesa: "Cuore d'Inchiostro" di Cornelia Funke. E, come nella storia raccontata nel volume, vorrei che il mio bookshop diventasse un posto in cui le storie e i personaggi, che tutti apprezziamo nella letteratura universale, prendessero - metaforicamente - vita!"