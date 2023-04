A Pamparato la cena sabauda di "Assaggiando la storia" è stata un successo

Tutto esaurito presso la Locanda del Mulino anche in occasione del secondo appuntamento con “Assaggiando la storia”, organizzato dagli Amici di Valcasotto venerdì 31 marzo.

Nel 1837 Casa Savoia comperò quello che rimaneva dell’antica Certosa e, attraverso un’imponete opera di ristrutturazione, la adattò a “castello” di caccia e residenza estiva. Grazie a un’attenta ricostruzione storica, arricchita da inedite curiosità, Maura Aimar ha ripercorso la permanenza della famiglia reale in Valcasotto fino al 1881.

Aneddoti che hanno saputo catturare l’attenzione dei presenti che, nel frattempo, ritrovavano in tavola i sapori di allora, accuratamente riproposti dalla chef Alessandra Ingenetti: melanzane al miele, soufflé di funghi, vitello tonnato insieme agli immancabili ravioli del plin e al roast beef hanno preceduto i “bagnati”, biscotti secchi locali da inzuppare nella cioccolata calda.

Lo stesso cioccolato che i Savoia seppero far diventare, nella nobile Torino di allora, il bene di consumo che noi tutti oggi conosciamo e apprezziamo. La profonda spiritualità ma anche le riforme in campo sociale ed economico di Carlo Alberto, il sovrano che acquistò e iniziò ad intervenire sul Castello di Casotto.

Poi Vittorio Emanuele II con i suoi figli e, in particolare, lo sfortunato Principe Oddone cui Maura Aimar ha dedicato il Centro studi che ha fondato e tutt’ora presiede.

In sala con gli ospiti, dopo un tenebroso ingresso a sorpresa, è apparsa la misteriosa “dama nera”, losca figura che predisse alla principessa Maria Clotilde le infelici nozze con il principe Napoleone, ribattezzato “Plon-Plon”.

"Ringrazio ancora una volta, a nome del Direttivo, Alessandra, Danilo e tutto lo staff de La Locanda del Mulino nostro insostituibile partner in questa avventura - ha dichiarato a fine serata il presidente dell’Associazione Alessandro Briatore, che per l’occasione indossava il costume d’epoca dedicato a Vittorio Emanuele II -. Grazie a Maura Aimar che ha saputo intrattenere i commensali merito della consueta preparazione e arguzia. Alla Pro Loco di Garessio, nelle persone di Ivana e Claudio, per gli abiti. A Ivana Mussano per aver abilmente interpretato la “Dama Nera”. A Sebastiano Carrara, nostro consulente scientifico, che ci supporta e... sopporta. Il nostro grazie più sentito, naturalmente, a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere la serata in nostra compagnia e così riscoprire un’altra importante e fondamentale tappa del nostro passato".

Il prossimo e ultimo appuntamento legato alla kermesse si svolgerà venerdì 5 maggio e avrà come tema la resistenza e la lotta partigiana.