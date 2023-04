Savigliano, al Milanollo lo spettacolo "Due Soldati"

Sabato 15 aprile al Teatro Milanollo di Savigliano, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, va in scena Due Soldati. Lo spettacolo, che sostituisce On Air inizialmente previsto nella medesima data, scritto da Andrea Murchio è l’occasione per ricordare la recente ed improvvisa scomparsa dell’attore e regista originario di Frosinone e stabilitosi da tempo in Piemonte. Segnaliamo che i biglietti e gli abbonamenti acquistati per il precedente spettacolo restano validi per il nuovo evento.

Nicolaj e Goran sono due soldati di due eserciti diversi, in conflitto fra loro. Un conflitto antico, del quale si è persa persino la memoria delle cause che lo hanno generato. Nicolaj è stata fatta prigioniera dalla squadriglia di Goran. Quando il sipario si alza sulla loro vicenda, però, le due hanno perso i contatti col resto del mondo. Dopo un bombardamento, infatti, l’accampamento è stato distrutto e si ritrovano sole in mezzo al deserto. Ma qualcosa accade: una notte Nicolaj e Goran ricevono la visita di una misteriosa fanciulla. È la morte, decisa a giocare con le anime dei due uomini.

"Non ricordo più quando tutto ha avuto inizio. Sicuramente prima che io nascessi. Di questa guerra mi parlava già mia nonna quando ero bambino. E diceva che a lei gliene parlava il padre di suo padre. Probabilmente c'è sempre stata. E a pensarci bene non so neppure perché sia iniziata. So solo che noi siamo i bianchi e loro i neri. E che non esiste altro sentimento possibile dell'odio verso quei bastardi. È per questo che a 19 anni mi sono arruolata nell'esercito come volontaria. Ho intrapreso la carriera militare con un solo scopo: diventare il soldato che avrebbe ucciso l'ultimo dei neri."