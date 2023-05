"Si introduca una nuova norma per l’assunzione degli atleti paralimpici over 35 nei gruppi sportivi militari"

In Italia, attraverso il decreto legge 36/2021, sono state introdotte importanti disposizioni riguardanti gli alteti paralimpici per il loro ingresso nei gruppi sportivi militari, ma esistono ancora diverse limitazioni non indifferenti, una di queste è l'età.

Al momento non vi è possibilità di accesso per gli atleti over35: infatti i concorsi pubblici banditi concorsi per titoli, volti ad assumere atleti nei Gruppi sportivi delle forze armate (si veda, ad esempio, il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/09/2022 che per la prima volta ha disposto l’assunzione di n. 14 atleti paraolimpici nelle “Fiamme Oro” della Polizia di Stato), pone i 35 come limite di età massimo.

La Provincia di Cuneo ha deciso di non rimanere indifferente e appellarsi ai ministri dello sport, Andrea Abodi e della difesa, Guido Crosetto, affinché possa esserci una modifica.

"La disciplina vigente appare limitante nel caso di atleti disabili, - scrivono in una lettera il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere Pietro Danna - poiché buona parte di essi supera il predetto limite di età: basti citare, ad esempio, la nota vicenda del Sig. Alex Zanardi, che ha iniziato il paraciclismo a 41 anni e ha riportato le vittorie alle Paraolimpiadi del 2012 a 46 anni, ed anche il caso del cuneese Sig. Diego Colombari, che ha conquistato l’oro nell’handbike, alle Paralimpiadi del 2021, all’età di 39 anni. Molto spesso, infatti, gli atleti paraolimpici (in particolare i paraplegici) sono vittime di incidenti in età più adulta e, dopo lunghi periodi di cura e riabilitazione, si dedicano allo sport conseguendo importanti risultati."