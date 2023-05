Mondovì, mercoledì il consiglio comunale si riunisce a Sant'Anna Avagnina

Continuano gli appuntamenti con il consiglio comunale itinerante a Mondovì.

La prossima seduta è stata convocata per mercoledì 31 maggio alle 20.30 nella Scuola Elementare di Sant’Anna Avagnina (via dei Tigli 1).

All'ordine del giorno le dimissioni del consigliere Mauro Gasco (leggi qui) e la sua surroga, al suo posto in consiglio entrerà Carlo Cattaneo.

In seguito alle sue dimissioni verranno presi provvedimenti per la sua sostituzione nella commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste.

Il consiglio discuterà poi provvediamenti per l'istitutzione dell'albo comunale delle associazioni, circoli e consulte e della modifica al regolamento di polizia urbana, con l'inserimento di misure a tutela della sicurezza del decoro urbano in particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento.

La seduta tratterà poi dell'approvazione delle tariffe della TARI 2023 e di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno presentati.

A margine della seduta, secondo le modalità stabilite dal Presidente, i cittadini presenti potranno formulare proposte relative alle esigenze della zona ed esporre argomentazioni d’interesse generale.