Paesana: "In quanti guidano l’auto senza averne titolo o abilitazione?"

L’oggetto del documento parla testualmente di “richiesta di controlli sul parco delle autovetture circolanti nel territorio di Paesana” e porta in calce la firma di Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento, i tre membri di minoranza del Consiglio comunale di Paesana. Fa riferimento a un incidente dell’11 maggio scorso che vide tra i mezzi coinvolti anche il fuoristrada della moglie di Beccio.



“Un incidente – scrivono i tre nella missiva inviata anche a Carabinieri e Polizia municipale di Paesana - preoccupante non tanto per i risvolti patrimoniali, quanto per il rischio che si è corso da parte degli utenti della scuola, insegnanti, allievi e genitori che mezz’ora prima si trovavano nella zona prospiciente l’edificio scolastico e il marciapiede dov’è avvenuto il sinistro”.



“L’auto – si legge nel documento – ha colpito un altro veicolo parcheggiato negli appositi spazi davanti all’edificio, spostandolo fin sul marciapiede. A un controllo effettuato dai Carabinieri chiamati dalla Polizia Locale l’autovettura responsabile risultava mancante dell’assicurazione e quindi non avrebbe dovuto circolare. I sottoscritti consiglieri chiedono perciò all’Amministrazione comunale di attivarsi affinché la Polizia Locale e i Carabinieri siano invitati a un’azione preventiva tesa ad affermare la sicurezza dei cittadini mediante un intervento che, acclarata la mancanza dei dovuti titoli abilitativi alla guida o delle necessarie assicurazioni o revisioni, i proprietari delle autovetture siano richiamati e invitati a osservare le norme di legge, e i veicoli siano fermati (mediante un divieto di circolazione) comminando, qualora necessarie, le dovute sanzioni amministrative”.



“Allo scopo di fornire una proposta operativa per ottimizzare il sistema di polizia locale suggeriamo inoltre di operare per addivenire a un servizio associato mediante convenzione tra enti locali contigui – per esempio Unione Monviso, Barge, Bagnolo Piemonte – potrebbe consentire il raggiungimento più efficace degli obiettivi prefissati e consentirebbe una riduzione dei costi gestionali (per esempio il mantenimento di un Ufficio Verbali accentrato). E’ noto come la gestione in forma associata del Servizio di polizia locale possa portare a vantaggi gestionali in termini di efficacia, efficienza ed economicità”.



Ricordati quali siano i servizi di competenza degli operatori di Polizia Locale e le forme associative concernenti il servizio di cui si tratta, già operative nella zona del Saluzzese (Corpo Intercomunale Saluzzo-Manta-Lagnasco, Servizio Associato Cavour-Campiglione Fenile ed altri comuni, Unione Terre della Pianura-Savigliano), la minoranza chiude il suo scritto con la “speranza che le osservazioni e le richieste possano essere positivamente considerate e diano concreti frutti organizzativi”.