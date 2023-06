Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo torna “Movie Tellers"

Lunedì 12 giugno al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo si terrà uno degli appuntamenti della manifestazione cinematografica “Movie Tellers - La carovana del cinema” 2023, rassegna alla sua quarta edizione ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie, che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio. Sin dalla prima edizione, Movie Tellers ha portato nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire l’esperienza condivisa della sala, oggi più che mai preziosa.

Lunedì 12 l’evento inizierà alle ore 18 con “Angel Incio presenta Nuestro Señor” (Italia, 2022, 14’) di Jacopo Ficulle e che sarà seguito alle 18:15 dalla proiezione de “Il ciliegio di Rinaldo” (Italia, 2022, 75’) di Alessandro Azzarito. Ad intervallare le proiezioni del pomeriggio da quelle serali, alle ore 20 sarà possibile partecipare alla degustazione curata da Slow Food. Alle ore 20:45 sarà proiettata “La fabbrica del Villaggio” (Italia, 2021, 19’) di Paolo Casalis, Alessandro Gaido, Stefano Scarafia e alle 21:15 “Non morirò di fame” (Italia/Canada, 2022, 100’) di Umberto Spinazzola.

Movie Tellers è il risultato della somma di attività e persone a sostegno dell’industria e della filiera cinematografica tutta: dalle produzioni indipendenti ai giovani autori, passando per l’ampio numero di maestranze ed eccellenze che il territorio offre in termini di professionalità e location, fino agli esercenti e, ultimo solo in ordine di fruizione, il pubblico, sia quello alla ricerca di una proposta alternativa che quello geograficamente penalizzato. La vocazione local&slow di Movie Tellers si alimenta ancora una volta della fervida produzione filmica piemontese indipendente, partendo da cortometraggi e documentari passati in selezione anche al Glocal Film Festival e arrivando a lungometraggi con una circuitazione alternativa rispetto alla distribuzione di massa; il tutto con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito dello specifico bando per la valorizzazione delle sale cinematografiche.

Il costo del biglietto è di 8 euro, ridotto a 5 euro per i soci ARCI, che comprende la visione di tutte le proiezioni e la degustazione a cura di Slow Food. Per la degustazione è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo mail movietellers@piemontemovie.com entro quattro giorni prima dell’evento.