A Dronero "Tributo a Lucio Battisti" a favore di ENEA, European Neuroblastoma Association

ENEA è un’associazione creata e composta da genitori con esperienza diretta di neuroblastoma - una neoplasia pediatrica altamente maligna, ancora oggi prima causa di morte per malattia in età prescolare - i quali in tutta Italia da tanti anni prestano la propria opera di volontariato per sostenere la ricerca scientifica contro questa grave forma tumorale dell’infanzia e che hanno maturato e condiviso l’urgenza di imprimere un nuovo Impulso alla lotta contro il neuroblastoma e le altre neoplasie solide pediatriche.