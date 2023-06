Domani a Busca l'ultimo saluto a Marco Campana, deceduto in un incidente sul lavoro

Sarà celebrato domani 17 giugno alle 10.30 il rito funebre per dire addio a Marco Campana, il 59enne morto sul lavoro lo scorso 8 giugno alla Granda Zuccheri di Busca, dove da qualche tempo lavorava come operaio magazziniere.

Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di Busca, essendosi conclusi gli accertamenti necessari da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sua morte ha destato profondo cordoglio nella comunità buschese, anche per le tragiche circostanze che l'hanno causata. Molto conosciuto e attivo in paese, come ha sottolineato anche il sindaco Marco Gallo, l'uomo lascia Domenica, le sorelle Silvana, Maria Grazia e Alessandria con le rispettive famiglie.