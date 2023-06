Appuntamenti nella Granda per questa ultima domenica di primavera

Ecco alcuni dei tanti eventi organizzati in provincia per oggi. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

A Dogliani appuntamento nel fine settimana con l'Antica Fiera della Ciliegia.

Oggi, 18 giugno ci sarà la fiera commerciale con 150 tra bancarelle, ambulanti, produttori agricoli e hobbisti. L’area street food “Artigiani del Gusto” sarà dislocata sul Belvedere di Dogliani Castello. Per tutta la giornata: falconeria, con esposizione di rapaci, visite didattiche, dimostrazioni di volo, shooting fotografici, antichi mestieri, esposizione di trattori d’epoca e mostre da visitare. Sono in programma la Passeggiata Gourmet a cura della Confartigianato Cuneo e tour accompagnati in e-bike. Novità di quest’anno è la realizzazione di un piatto da collezione realizzato dalle Ceramiche Besio 1842 che riproduce magnificamente il tratto e i colori di “Ciliegie rosse” opera dell’artista doglianese Gianni Gallo. Info e programma completo: www.facebook.com/comunedogliani

A Bra nel fine settimana è in programma la 40° Festa Campestre organizzata dal Comitato di Quartiere Oltreferrovia nell'area verde di Via Rosselli. Oggi dalle 20 si mangerà “alla spizzicata” con scelta: prosciutto e mozzarella, salame piccante e mozzarella, würstel e mozzarella oppure piatto vegetariano con peperoni, zucchine e funghi. La festa in musica e danze a ingresso gratuito con Tony D’Aloia e Teresa Zeuli. Funzionerà un servizio bar. Info e locandina: pagina Facebook Comitato Oltreferrovia

Nel fine settimana è in programma l’evento “SanBa Fest” a San Bartolomeo di Cherasco. Questa domenica 18 dalle ore 9 alle 17 ci sarà il “mercà servaj”, mercatino di produttori, artigiani e hobbisti della zona oltre che di oggetti di seconda mano. Alle 10 “Quando nelle Langhe c’era il mare”: passeggiata e racconti. Verso mezzogiorno “Storie di oltre Tanaro”. Nel pomeriggio chiacchiere sugli ecovillaggi e spettacolo di magia per grandi e piccoli. Locandina su pagina Facebook I circoli Arci Prima Langa.

A Santo Stefano Roero andrà in scena nel fine settimana la Sagra del Roero. Oggi, 18 giugno, la giornata si aprirà alle 11 con la Messa e il successivo aperitivo offerto. Nel pomeriggio, spazio ai “giochi d'altri tempi” con il gruppo parrocchiale di Estate Ragazzi, in una giornata tutta dedicata al ritorno di “Rèis”, ossia il Roero Folk Festival. Alle 18 incontro con Cristina Quaranta dal titolo “Dai Sermoni a Gipo Farassino il passo é breve”. Alle 20 cena in piazza e alle 20.30 il concerto di Aluachi e Amemanera. Finale lunedì 19 giugno, ancora in piazza, con lo spettacolo teatrale “ImproJames” del gruppo QuintaTinta. Info: www.facebook.com/SantoStefanoRoero

È in calendario nel fine settimana la festa di frazione San Giuseppe di Castagnito, organizzata dalla locale Proloco. Il programma prevede per oggi, domenica 18 giugno, alle 9.30, l'"E-bike tour tra le colline del Roero". Un percorso guidato da istruttore con e-bike a noleggio su prenotazione. Dalle 12.30 il pranzo a buffet aperto a tutti (gradita la prenotazione).

Info: www.facebook.com/AcliProlocoSanGiuseppediCastagnito

A Neive prosegue la rievocazione storica “Neive nel 1247 – La magia del Medioevo”. Si potrà tornare indietro nel tempo, con giullari, falconieri, sbandieratori, e musici, accampamento medievale e lezioni di scherma storica. Il programma di oggi prevede a partire dalle 10.30 il corteo storico per le vie del Borgo, la dimostrazione dell’arte della falconeria, lo spettacolo dei “Giullari del Carretto”. Alle 12 aprirà lo stand gastronomico, alle 14 ci saranno la sfilata degli sbandieratori e musici di Neive, la dimostrazione della scherma medievale con accampamento e altri spettacoli da non perdere. In tutte le giornate saranno presenti giochi medievali per tutte le età e la taverna allestita dal Borgo Moretta, rappresentazione di antichi mestieri a cura del gruppo Amici di San Vittore di Priocca e l’accampamento didattico medievale a cura di Scherma Alba. Info e programma completo: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Monteu Roero torna “Tasta Tasta”, manifestazione che unisce la voglia d'estate con i temi della cultura e dell'intrattenimento, in un ricco programma. Oggi, dalle 10 e sino a sera, si potranno effettuare visite guidate al castello, ai “crotìn” scavati nelle viscere del centro di Monteu, la confraternita di San Bernardino e la restauranda chiesetta di San Sebastiano, oltre che la chiesa parrocchiale di San Nicolao: il tutto, abbinato a mostre d'arte, itinerari tematici, alla musica popolare itinerante, ma anche al pranzo all'aperto e al raduno di trattori d'epoca.

Info: www.belmonteu.it

A Castiglione Tinella è tutto pronto per la Festa Patronale di San Luigi.

Questa domenica, alle 15.30, in piazza XX Settembre ci sarà una ricerca simulata del tartufo estivo, seguita dalla merenda per i più piccoli. Alle 16, nell’antica chiesa di sant’Andrea sarà aperta la mostra fotografica dedicata alla contessa di Castiglione, con l’angolo dei selfie. Alle ore 19.30, ancora spazio al cibo, con pizza e fritto di pesce; l’animazione musicale sarà affidata al gruppo The kitchen swing. Info e contatti per prenotare: www.comunecastiglionetinella.it/castiglione-festeggia-con-la-patronale-di-san-luigi

A Villa di Monticello d’Alba si farà festa fino ad oggi, in occasione della sagra A tutta Villa.

Alle 15 sarà aperto il villaggio medievale con la rievocazione storica e una dimostrazione di arti e mestieri a cura della Compagnia dell’artiglio del drago. Al pomeriggio si susseguiranno diverse attività: i laboratori di storytelling in inglese, la degustazione di miele e l’intervento dell'instagrammer itinerante Kris Magix. A partire dalle 16 si darà spazio alla magia con Wilman e Mago Mimmo e, alle 17.30, allo spettacolo di Bingo e del giocoliere Capitan Darius. Per cena pinsa party con musica dal vivo. Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio bar e saranno disponibili cocktail. Info e programma: www.facebook.com/ProlocoMonticello

Oggi, 18 giugno a Bene Vagienna è in programma "AuGusta e Cammina", passeggiata enogastronomica in cui i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di circa 7 chilometri nel territorio benese, che si snoda in gran parte su strade sterrate e lungo il quale saranno allestiti vari punti-ristoro. Locandina su: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/augusta-e-cammina

Torna questa domenica la “Notte Bianca in Natura”, festa serale organizzata a Morozzo durante la quale a partire dalle 20 nel luogo prescelto verrà spenta l’illuminazione pubblica e le iniziative si svolgeranno con la sola illuminazione di candele. Una serata di festa ed emozioni con l’obiettivo di riappropriarsi della notte e prendere coscienza dell’inquinamento luminoso.

L’evento sarà un connubio di approfondimento e divulgazione naturalistica e proposte emozionali, in cui poter assaporare la natura e l’ambiente circostante sotto una nuova prospettiva.

L’atmosfera suggestiva farà da cornice ad una serie di proposte culturali, di spettacolo e di approfondimento. Info: www.comune.morozzo.cn.it

A Moretta nel fine settimana e fino a domenica 25 giugno si festeggia San Giovanni. Oggi, domenica 18, è previsto il pranzo sotto il tendone di piazza Castello.

Info: www.facebook.com/prolocomoretta

A Cavallerleone è tutto pronto in paese per l’ottava edizione della Festa “Dal grano al pane” in programma oggi, 18 giugno. La tradizione si rinnova con la rievocazione delle antiche lavorazioni contadine e con la dimostrazione, in piazza, degli artigiani panettieri che mostreranno l’arte di fare il pane, con gustose pagnotte e focacce appena sfornate. Prevista l’esposizione delle antiche attrezzature, trattori e auto d’epoca. Inizio alle 9 con l’esposizione, alle 11 l’inaugurazione dell’evento con la consegna del premio alla Sportività a due cavallerleonesi. Novità di quest’anno la presentazione di un prodotto DeCo: la focaccia d’ Cavalion. In programma anche la consegna della Spiga di grano a un personaggio pubblico caratterizzato dalla piemontesità. Concluderà la mattinata un aperitivo con pranzo a base di cucina locale.

Info: www.comunecavallerleone.it

A Monasterolo di Savigliano fino ad oggi è in programma un fine settimana di festa.

Dopo la messa in parrocchia alle 11, appuntamento a tavola per il “Disnè d’la düminica” con gli amici americani. Menu su prenotazione con battuta di fassona piemontese, vitello tonnato, peperoni in bagna caoda, primo sale con acciughe al verde, ravioles Val Varaita, brasato al barolo, patate e carote, macedonia con gelato, caffè, digestivi e vini.

Info: www.facebook.com/proloco.monasterolodisavigliano

Questa domenica il territorio del saluzzese e del saviglianese ospiterà l’evento Caccia al Tesoro nelle Terre di Mezzo, un’avventura dedicata a famiglie, amici e appassionati, per scoprire la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni di un territorio unico, che negli ultimi anni ha saputo valorizzarsi.

La Caccia al Tesoro, grazie ad un percorso ad indizi, permetterà di scoprire meraviglie architettoniche, natura, prodotti tipici e tradizioni. In ogni tappa, sarà prevista una visita guidata o narrata, alcuni assaggi, un’animazione e una divertente prova creativa per scoprire i tesori nascosti della pianura del Cuneese. A tutti gli equipaggi verrà inoltre fornito un kit di gioco sia per gli adulti che per i bambini. Info: www.turismoinlanga.it

È tutto pronto per la festa patronale di San Barnaba a Busca che si svolgerà fino a lunedì 19 giugno. Oggi si prosegue con la prima sagra del bollito: antipasto, bollito con tris di salse, insalata mista e dolce a 15 euro bevande escluse. A seguire, serata danzante con l’Orchestra Scacciapensieri e il ballo su parquet. Lunedì si concluderanno i festeggiamenti con una grande polentata: polenta, salsiccia e spezzatino, dolce a 6 euro. Ultime danze con Maurizio e la band. Per grigliata e bollito è necessario prenotare. Tutte le info: www.facebook.com/proloco.sanbarnaba

Questa domenica, 18 giugno, in borgata Serre ad Elva si svolgerà “Chanto Elvo”. Pranzo in piazza e nel pomeriggio gara del “dai”, il taglio dell’erba eseguito con la falce, come un tempo. A seguire canti spontanei. Da questa domenica fino a settembre sarà attivo il servizio navetta da Stroppo.

Info: pagina Facebook Proloco La Deseno

A Villar San Costanzo, fino ad oggi, torna il CiciuFestival 2023 nella splendida cornice della Riserva naturale dei Ciciu. Questa domenica sono previste tante iniziative: i Ciciu Mercatini di artigianato e gastronomia per le vie del paese, il Ciciu Trenino, percorsi a cavallo per bambini, falconeria, visite naturalistiche, possibilità di pranzare nel parco (su prenotazione), spettacolo artistico con il Geko, truccabimbi e street art per bambini, concerto occitano con i Lou Pitakass, gara di tiro con l’arco. Dalle ore 10 è in programma “Dialoghi sul sentiero del Maira: un luogo dove poter creare consapevolezza, sensibilità e crescita collettiva”. Dalle ore 10.30 alle 17.30 Visite guidate a San Costanzo al Monte, Cripta e Cappella di San Giorgio. Ci saranno aree campeggio per tende e camper. Info: https://provillar.it

A San Damiano Macra la festa di Sant’Antonio anima il paese durante questo fine settimana. Oggi alle 10.45 ci sarà la processione religiosa con la banda musicale di Castelletto Busca. A seguire Messa animata dal gruppo corale La Reis di San Damiano Macra. Alle 12 si potrà partecipare all’aperitivo e, dalle 14.30, si svolgerà la rievocazione storica medievale con la dimostrazione di combattimento con spada, l’avvicinamento alla scherma medievale per bambini con spade di legno e le dimostrazioni di tiro con l’arco. A partire dalle 19 si potrà partecipare alla pizzata con servizio bar e musica in compagnia dei John Deere. La festa proseguirà lunedì 19 giugno con la “Sant’Antonio trail” e la polentata. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Fino ad oggi, 18 giugno, Piazza Virginio a Cuneo si anima con l'Agri food & beverage festival, Festival Latino. A Cuneo si incontrano la cucina tradizionale latina, le leccornie degli street fooder italiani e il sapore e la qualità dei birrifici artigianali. Saranno presenti anche alcuni stand di artigianato tipico. Oggi, per gran parte della giornata, si ballerà ancora con gli artisti delle scuole di ballo ed Elisa Dj fino a sera, passando la staffetta ai Dj set specializzati in danze e musiche caraibiche e sudamericane che riusciranno a ricreare le atmosfere calde appassionate e vivaci del mondo latino oltre ad Animatori e Taxi Dancer, concludendo con Show di Artisti Latini il tutto a cura dell’Agenzia di spettacolo “I 2 e 20” per un Finale scoppiettante.

Info: www.deneventi.it/portfolio/agri-food-beverage-festival-latino-cuneo

Questa domenica è in programma la Mangia gravel, pedalata benefica di 45 chilometri da Cuneo a Gaiola con 400 metri di dislivello nel Parco fluviale Gesso e Stura. L’appuntamento è a Madonna dell’Olmo, Cuneo, presso il piazzale ten. Maurizio Meinero in località Piccapietra alle 8.30. L’iscrizione comprende tre tappe gastronomiche: colazione con caffè, the, biscotti; aperitivo e stuzzichini a Gaiola e il “Mangia dopo la gravel” (affettati, pasta, formaggi, dolce, caffè, vino, birra, acqua) all’arrivo a Madonna dell’Olmo. Possono partecipare tutti i tipi di bicicletta, anche le e-bike, e non è necessario essere tesserati. Info ed iscrizioni: goldenbike23@libero.it Il netto ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.

Oggi, 18 giugno presso il Forte di Vinadio, dalle 10 alle 18, avrà luogo la Festa diocesana delle Famiglie, insieme ad associazioni e movimenti per la famiglia operanti sul territorio.

La giornata si aprirà alle 9.30 con una camminata condivisa, con partenza dalle piste di sci di fondo ad Aisone per raggiungere il Forte di Vinadio. A seguire la Messa e, a seguire, un pranzo condiviso. Il pomeriggio sarà di svago e intrattenimento per bambini e ragazzi con spettacolo e giochi di Mago Trinchetto, ma anche di dialogo e scambio di esperienze sulla genitorialità, con Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva e scrittore. Info: www.forumfamigliecuneo.org .

A Pianfei tanti eventi nel fine settimana. Questa sera grande appuntamento su prenotazione con la paella al campo sportivo con menu dall’antipasto al caffè a 20 euro. Appuntamento alle 20, special guest Guido Deber. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

A Vicoforte fino ad oggi è in programma il FOAM’s American Day, una grande festa con mezzi d’oltreoceano pazzeschi, storici, sportive, musclecar, 4x4. Dalle lussuose cadillac alle più spartane jeep e ai mezzi da lavoro e motociclette, tutti ovviamente made in Usa. Ci saranno espositori dal Veneto, fotografi di eventi dagli Stati Uniti, appassionati dalla Polonia. Sono previsti anche la gara di carriole hot rod, giochi, stand, selezione di street food a tema, ottima birra, cocktail e molto altro. Info: https://www.foam-club.it

A Bagnasco l’evento il Raduno interregionale di folklore dei Gruppi del Nord Ovest è in calendario per il fine settimana e vedrà, tra i tanti partecipanti, anche il gruppo inglese “Sword Stone Monkey”. Oggi, domenica 18 giugno, la manifestazione entrerà nel vivo alle 9 con il ritrovo dei gruppi presso l’area della stazione FS e alle 9.30 partirà la sfilata che attraverserà il paese. Alle 10 alla Messa parteciperanno tutti i gruppi in costume e dalle 11 le vie del paese saranno invase dagli spettacoli itineranti dei gruppi. Alle 12.45 ci sarà il pranzo nel parco manifestazioni dove dalle 14.30 si terrà la grande esibizione dei vari gruppi folcloristici.

Spettacoli e musica

Nell’ambito del festival Spirito, proposto da Roero Cultural Events, appuntamento musicale per oggi, domenica 18 giugno alle 18.30, a Montà con un momento di grande musica. Adrian Pinzaru al violino, Francesco Dillon al violoncello e Alessandro Deljavan al pianoforte proporranno al pubblico il brano “Perduto in una città d’acque” di Sciarrino. A seguire sarà eseguito il Trio Opera 100 di F. Schubert. Ingresso libero. Info: www.roeroculturalevents.it

A Cuneo questa domenica alle 18 presso il Teatro Toselli gli studenti di Canto Barocco, l’orchestra del Laboratorio di Musica Antica e l’Ensemble Vocale del Conservatorio Ghedini portano in scena “Dido and Aeneas”, opera in tre atti su libretto di Nahum Tate e musica di Henry Purcell. L’opera è diretta da Elena Camoletto, che ha anche curato la preparazione del coro; la regia è affidata ad Alberto Jona, Marco Crosetto è il responsabile della preparazione dell’orchestra, mentre Barbara Zanichelli ha curato la preparazione vocale dei solisti. Il progetto si è avvalso anche della collaborazione del violinista argentino Pablo Valetti, che ha tenuto una masterclass per l’ensemble strumentale, e di Silvia Colli, docente di violino. L’ingresso è libero, prenotazione dei posti consigliata da www.conservatoriocuneo.it.

Il Barolo Fashion Show ritorna, con la sua 8ª edizione tra Alba, Barolo e Govone. Fino ad oggi andrà in scena “Sign”, il festival del cambiamento, tra arte, fotografia e design. La kermesse sarà densa di tavole rotonde, spettacoli, convegni, concorsi per giovani designer, con due eventi espositivi: “Dialoghi fotografici” di Alex Astegiano e “D-Sign”, di Romano Di Giusto. Appuntamenti speciali si terranno a Palazzo Mostre e Congressi, grazie all’arrivo di personaggi di rilievo internazionale come il fotografo Oliviero Toscani, che dialogherà in diretta streaming con il pubblico oggi alle 15 sul tema “La fotografia come mezzo di denuncia sociale” e il giornalista Giuseppe Cruciani che presenterà il suo libro “Coppie. Storie di desiderio e trasgressione”, sempre domenica alle 21.30. Programma completo: www.signfestival.com

Cultura, castelli aperti e musei

Appuntamento a Bosia con il Premio Ancalau, in programma in questo fine settimana.

Oggi, domenica 18 giugno, alle 10 sarà “scoperto” il nuovo murale “Cesare Magliano, ancalau di Bosia” e sarà inaugurata la mostra “I cinque di Bosia”. Alle 10.30 nel Salone dei Sindaci si terrà il convegno “La Cucina di Langa, presidio e forza del territorio”. La premiazione avverrà verso le 17, subito dopo la consegna del Premio Ancalau “local/global” a Roberto Cerrato. Programma completo su: www.premioancalau.it

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questa domenica: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo, Craveri e la Zizzola, a Busca il Castello del Roccolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Monteu Roero, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it

Al Castello di Casotto, Garessio, questa domenica 18 giugno, un vero e proprio tuffo nel passato attende i visitatori grazie alle visite teatrali animate. Durante il tour nell’affascinante reggia di caccia della famiglia Savoia, il pubblico sarà guidato da figuranti che daranno vita a personaggi storici, svelando segreti e storie di un tempo, negli ambienti che furono abitati dai reali. Info: www.facebook.com/www.kalata.it

Come le pagine di un romanzo storico, Tenuta Berroni, dimora settecentesca alle porte di Racconigi, apre al pubblico oggi, domenica 18 giugno alle 15. La visita guidata racconterà del Misterioso Caso dei Conti Bartalazzone d'Arache: come una famiglia quasi sconosciuta si scopre protagonista del mondo culturale ed è coinvolta in un grosso scandalo. Le visite prevedono partecipazione di piccoli gruppi. I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito www.tenutaberroni.it/visite-guidate-ita