A Cuneo l'Unione Popolare pronta alla raccolta firme contro i salari "da fame"

Sabato 24 giugno inizierà a Cuneo la campagna di raccolta firme promossa da Unione Popolare affinché si introduca, anche in Italia, un salario minimo di almeno 10 euro all’ora. Quella che lanciamo è una Legge di iniziativa popolare che ci vedrà per sei mesi nelle piazze. Il salario minimo esiste in gran parte dei Paesi europei, con quali motivazioni, governi di centro sinistra e di destra, hanno impedito l’introduzione di tale misura anche da noi? In questi anni in tanti si sono riempiti la bocca con il salario minimo, ma non si è ancora fatto nulla.



L’Italia è oggi l’unico paese d’Europa in cui i salari dal 1990 a oggi, in 33 anni, sono crollati: -2,9%, mentre in altri paesi europei sono aumentati del 30, 40 e 50%. Nel 2022 erano più bassi del 12% in termini reali rispetto al 2008, secondo il Global Wage Report 2022-23 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Oggi il 30% delle lavoratrici e dei lavoratori, circa 5 milioni di persone, guadagna meno di 1.000 euro al mese, in particolare i giovani e le donne. Mentre il 10% più ricco della società è diventato ancora più ricco.



Senza considerare il drammatico aumento del carovita provocato da guerra, sanzioni, speculazione sui prezzi energetici e alimentari e iniquo rialzo dei tassi da parte della BCE che colpisce tutti i salari riducendone ancora il potere d’acquisto di più del 10%.



Per questo proponiamo un salario minimo legale di 10 euro l'ora indicizzato all’inflazione al di sotto del quale nessuno stipendio/salario possa andare. La nostra è una proposta concreta contro l’impoverimento dilagante e che punta a dare attuazione all’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il diritto di ogni lavoratore “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.



A partire da sabato 24 giugno e per i prossimi 6 mesi anche a Cuneo Unione Popolare raccoglierà le firme per il salario minimo legale e invitiamo tutte e tutti a venire a firmare e a darci una mano per il successo dell’iniziativa. Ci troverete dalle 10 alle 12 in Via Roma, angolo Piazza Galimberti, sabato 24 giugno e sabato 1, 8, 15 e 22 luglio.