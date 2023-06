Simona Trucco confermata presidente dei mediatori ed agenti d’affari della Granda

Lunedì scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in Fimaa della provincia di Cuneo, la federazione dei mediatori immobiliari, merceologici, creditizi, finanziari e di servizi vari aderente a Confcommercio.

All’unanimità è stata confermata Presidente Simona Trucco di Savigliano, come i vice, Ezio Balocco di Alba, vicario e Paola Bertola di Cuneo.

"Ringrazio i Colleghi e le Colleghe del Consiglio direttivo per la fiducia che hanno riposto in me - esordisce la presidente Simona Trucco - ed anche per il lavoro fin qui svolto nelle varie zone della Provincia”.

“Nel primo quinquennio di presidenza – precisa la Trucco – si sono instaurati rapporti positivi con gli ordini professionali attinenti alla nostra attività e si è consolidato il ruolo di Fimaa sul territorio, quali professionisti in regola, anche se si riscontrano ancora sacche di abusivismo”.

“È importante che Fimaa-Confcommercio continui a proporsi come valido interlocutore nei tavoli di lavoro in cui viene richiesta l'attenzione e la presenza di chi tutela i mediatori, come noi”. “La sfida che stiamo affrontando con gli ordini professionali è quella della gestione della Relazione sulla Regolarità Edilizia degli immobili (RRE) in sede di compravendita".

“Plaudo alla conferma di Simona Trucco presidente di Fimaa provinciale – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che rappresenta il risultato del grande lavoro che si sta realizzando dalle nostre federazioni di settore e va nella giusta direzione dell’azione sindacale portata avanti sul territorio dalla nostra organizzazione."

Completano il Consiglio direttivo provinciale Sandro Colombo, Giusy Achino Cervucci, Alan Colombero e Massimo Sereno per la zona di Cuneo, Franco Sampò e Domenico Romano per Alba, Giacomo Badellino per il Braidese, Riccardo Dalmasso per Fossano, Maria Patrizia Mansuino per il Monregalese e Simone Roasio per Saluzzo e Zona.