A Cuneo il presidio del progetto 'Safe and Drive': il sabato sera la Polizia locale informa sui rischi di alcol e droghe

Continua l’attività della Polizia Locale di Cuneo per il contrasto all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Sabato scorso, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, è stato organizzato un presidio congiunto con le delegazioni della C.R.I. di Cuneo e Mondovì presso il quale sono stati illustrati i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con una nutrita partecipazione di giovani e famiglie. Il servizio rientra in una più ampia campagna di divulgazione sui rischi connessi all’abuso di alcol e droghe, che vedrà ulteriori presidi nei prossimi mesi, resa possibile grazie ad un progetto mirato alla sensibilizzazione dei giovani, denominato “safe and drive”.



Il Comando si è dotato recentemente di kit antidroga per operare più celermente durante i controlli mirati al contrasto dell’uso di stupefacenti”.



«Da tempo - dichiara il Comandante Davide Bernardi - investiamo risorse e personale per sensibilizzare i giovani su temi importanti e per consetir loro di divertirsi in piena sicurezza. Anche la nostra presenza negli istituti scolastici ha consentito, negli anni, di portare avanti importanti progetti in tema di educazione stradale».



La Polizia Locale è presente negli istituti scolastici di ogni grado, dagli istituti di infanzia alle superiori e, negli ultimi periodi, personale altamente qualificato ha partecipato a numerosi incontri con lo scopo di approfondire argomenti del codice della strada tesi alla sicurezza dei pedoni. L’Agente di Polizia viene visto oggi come un punto di riferimento, soprattutto da parte dei più piccoli. Una figura a cui rivolgersi in caso di necessità.



Anche gli incontri con i bambini organizzati dal Comando presso il distaccamento di corso Giolitti hanno avuto successo. Un mini percorso, con segnaletica del cds, è stato allestito di fronte al distaccamento per far capire ai ragazzi le insidie presenti sulle strade.