DL Lavoro, Gribaudo (PD): "Il Governo difendendo la Santanchè sceglie il modello imprenditore sfruttatore"

“Da stamattina siamo in commissione lavoro per esaminare il 'DL Lavoro', poi in discussione alla Camera, con cui l’esecutivo dimostra di non voler combattere la povertà. Non fanno altro che attaccare e colpevolizzare le persone con difficoltà economiche e quelle che vivono in condizione di povertà. Cancellano il reddito di cittadinanza senza dare alternative credibili, con il serio rischio di innescare un disastro sociale” Così alla Camera la Vicepresidente della Commissione Lavoro Chiara Gribaudo, che aggiunge “Stiamo assistendo alla difesa strenua da parte del Governo del Ministro Santanchè, accusata di aver utilizzato senza averne diritto la cassa integrazione covid e di non aver pagato il TFR ai suoi dipendenti. Vogliono perseguire questa strada anche nel comparto turistico? Sarebbe gravissimo per un comparto che genera, considerando anche l’indotto, il 13% del PIL italiano. Aumento della precarietà, diminuzione delle tutele e taglio dei diritti. Questo è il loro modello di imprenditore? Meloni chiarisca subito, così come chiarisca la sua posizione la Ministra Santanchè", conclude Gribaudo.