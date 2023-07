Motociclista aggredito a Borgo San Dalmazzo per una mancata precedenza

Sarebbe successo tutto per una mancata precedenza. Un uomo a bordo di un furgone si è fermato, è sceso dal mezzo e ha aggredito un motociclista alla testa. Pare a colpi di martello.

Il fatto è accaduto intorno alle 11 di sabato 1° luglio, di fronte al bar Baudino di Borgo San Dalmazzo, in prossimità della rotonda di Largo Argentera. Un passante si è anche messo in mezzo per dividere i due.

Sul posto un'ambulanza dell'emergenza sanitaria che ha stabilizzato il motociclista e lo ha condotto in ospedale a Cuneo. Al momento non si conosce l'entità delle lesioni. Il motociclista aveva il casco in testa, al momento dell'aggressione.

L'aggressore è stato fermato e identificato dai carabinieri, prontamente giunti sul posto con due pattuglie.

Seguiranno aggiornamenti.