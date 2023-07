Tutti gli eventi in programma a Limone dal 15 al 21 luglio

Sabato 15 luglio torna la Transalp Experience Limone-Sanremo, manifestazione cicloturistica per MTB e e-bike con partenza dalle montagne e arrivo in riva al mare lungo il percorso dell’Alta Via del Sale, scenografica strada bianca ex militare incastonata tra i 1800 e 2100 metri che traccia il confine italo-francese attraverso le Alpi Marittime.

L'edizione del 2023 della manifestazione, promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, prevede due destinazioni: Sanremo, sul mare, e Valloria, nell'entroterra di Imperia.

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei, in base al livello di allenamento e al tipo di mezzo utilizzato (biciclette muscolari o elettriche). Durante il percorso, saranno accompagnati da esperte guide cicloturistiche e avranno a disposizione assistenza meccanica e medica, con un infermiere ciclista che si muoverà all'interno del gruppo. Inoltre, ci sarà un veicolo di supporto con biciclette di scorta e un fuoristrada per caricare coloro che dovessero avere problemi durante la traversata.

L’organizzazione prevede lungo il percorso possibilità di ricarica e-bike e punti ristoro con prodotti tipici durante il percorso e buffet finale sul lungomare di Sanremo.

Info e prenotazioni: https://limone-on.com/transalp-experience-2023/

Sempre sabato 15 luglio, alle 16 in Piazza del Municipio, animazione per i più piccoli a cura di Ilenia Speranza. I bambini potranno immergersi nel favoloso regno di Oz conoscendo Dorothy e i suoi fantastici amici.

In serata, alle 21, il teatro Alla Confraternita ospiterà l’edizione 2023 del Premio internazionale alla buona volontà, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato ai personaggi che si sono distinti in diversi ambiti: cultura, arte, musica e spettacolo, imprenditoria, sanità, sport e volontariato.

Limone farà nuovamente da sfondo a questa, manifestazione, nata sotto la regia dell’ideatore Dino Rossetti, presidente dell'associazione Aicas-Ucepi.



Durante la serata di gala, condotta da Vera Anfossi e Gian Maria Aliberti Gerbotto, verranno consegnati i premi ai candidati, individuati grazie all'attenta valutazione della giuria composta dal presidente Beppe Ghisolfi, dal vice Presidente Gian Maria Aliberti Gerbotto e dal giurato Danilo Paparelli.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e Prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Mercoledì 19 luglio escursione ai Forti del Colle di Tenda con la guida Roberto Maselli: un’occasione per approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione eretto a fine Ottocento sul confine italo-francese. Ritrovo alle 9.30 di fronte allo Chalet Le Marmotte; possibilità di servizio car sharing contattando preventivamente la guida. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Sempre mercoledì 12 luglio, dalle 10 alle 12.30 in zona Maneggio, La Canunia propone attività e percorsi di avvicinamento all’equitazione per bambini e ragazzi, che impareranno come ci si rapporta con i cavalli, come pulirli e come prendersene cura, come salire e come scendere dalla sella. Info e prenotazioni: Costanza (347 1703688).

Alle 18 in Biblioteca si svolgerà la prima conferenza dell’estate limonese tema “Limone di ieri, Limone di domani”, con l’intervento della guida escursionistica ambientale Luca Giraudo che farà conoscere al pubblico la storia e la natura della Valle delle Meraviglie. Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-valle-delle-meraviglie-tra-storia-e-cultura-635769422457

Giovedì 13 luglio, dalle 16.30 alle 17.30, la Biblioteca-Museo dello sci in collaborazione con Be Curious Libray propone una lettura animata in lingua inglese per bambini dai tre anni in su. L’attività è gratuita; è richiesta la presenza di almeno un genitore. Info e prenotazioni: 0171 926663 - https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-un-gioco-da-ragazzi-649697451567.

Venerdì 14 luglio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per i più piccoli con la rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 14 luglio dalle 15.30 alle 17.30 si potrà partecipare alla visita guidata gratuita lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Alle 21 in Piazza del Municipio serata danzante sulle note dei Lou Pitakass. Il repertorio comprende balli tradizionali occitani ma anche canzoni originali composte durante gli anni, unendo la musica occitana ai generi più moderni come il rock.

Inoltre, si ricorda che nei mesi estivi saranno aperte la telecabina Severino Bottero, con partenza dal centro del paese, e la seggiovia Cabanaira, con partenza a Quota 1400. I due impianti di risalita saranno accessibili nei weekend di luglio, continuativamente dal 29 luglio al 27 agosto, il 2 e 3 settembre e, solamente la telecabina, anche dall’8 al 10 settembre.

Per info sul cartellone eventi: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 - www.limonepiemonte.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).