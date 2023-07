Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi (giovedì 13 luglio) intorno alle 17,15 in via Caraglio a Busca per l’incendio di un campo di grano.

Le fiamme, visibili a distanza di parecchi chilometri, sono prontamente state domate all’arrivo dei pompieri che sono intervenuti con due squadre inviate da Cuneo.

Non ci sono state persone ferite