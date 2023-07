Il Comune di Valdieri risponde all'appello per la carenza di sangue

Dal Comune di Valdieri arriva una risposta all’appello dell’Ospedale Santa Croce e Carle, sulla carenza di sangue, con l’iniziativa “Valdieri Dona”.

A inizio luglio l’Amministrazione Comunale di Valdieri ha contattato il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Cuneo e in previsione della carenza di sangue, protagonista indiscussa del periodo estivo, ha riproposto Valdieri Dona, nella sua seconda edizione.

Abbiamo chiesto al Vicesindaco Sharon Giraudo, nonché Infermiera di professione, di cosa si tratta: “Credo che la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema sia fondamentale. E’ importante far conoscere l’argomento e spiegare l’importanza di una donazione di sangue, vera linfa vitale di un ospedale. Con la Dottoressa Paola Manzini, Direttore SCI Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, abbiamo individuato una settimana, quella dal 24 al 28 Luglio in cui, previa prenotazione al 0171.642291, i cittadini interessati, residenti e non, potranno recarsi in Ospedale per svolgere la propria donazione.”