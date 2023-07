A Lagnasco s'inaugura il “D'Acord Fest” nei Castelli Tapparelli d'Azeglio, per “Ri-costruire cultura"

Con il “D’Acord Fest” che si svolgerà a Lagnasco dal 20 agosto al 3 settembre, saranno riaperti al pubblico i castelli di Tapparelli di Lagnasco chiusi dal 2020 non solo a causa della pandemia, ma per l’esigenza di adeguare i sistemi di sicurezza alle normative vigenti che ha visto un intervento realizzato con una spesa di 200 mila euro, grazie ad un importante contributo di 120 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Un ricco calendario di appuntamenti è stato realizzato a Lagnasco per lanciare l’apertura dei Castelli e, come dicono gli organizzatori “Ri-costruire cultura" a partire dallo storico motto d'Acord che venne coniato nel XIV secolo in seguito all'accordo che garantì il predominio della famiglia Tapparelli sul territorio di Lagnasco.

“Negli anni '90, – spiegano gli organizzatori – ‘d’Acord’ era diventato il nome con cui un gruppo di giovani si era impegnato a suscitare interesse su un bene di immenso valore storico ed artistico, dimenticato nei decenni precedenti.

Oggi è diventato il motto della festa che celebra la riapertura dei Castelli, tanto attesa e significativa per il territorio che si riappropria e promuove questo bene prezioso non solo per Lagnasco.

L’obiettivo - desiderano precisare gli organizzatori - vuole essere quello di rilanciarne anche la valenza storico – culturale e renderli fruibili ad un pubblico interessato ed attento, il programma del d’Acord Fest è variegato, ma con lo scopo principale di ricostruire cultura”.

Doppio appuntamento domenica 20 agosto, nella corte interna dei Castelli: alle 20,30 “I promessi sposi che non hai mai letto prima”, un modo inconsueto di guardare al grande romanzo di Alessandro Manzoni, nel 150° anniversario della sua morte, nel castello che fu di suo genero.

Massimo Tapparelli D'Azeglio aveva infatti sposato la figlia maggiore del Manzoni, Giulietta.

Sarà presentata una riscrittura con le riflessioni insolite a cura di Silvio Pautasso.

L’incontro con l’autore sarà moderato da Paolo Persico, medico appassionato di storia ed ex sindaco di Lagnasco, che durante le sue legislature a cavallo degli anni 2000 avviò il primo grande cantiere di recupero dei manieri lagnaschesi.

La presentazione del libro sarà inoltre impreziosita dalle letture all’attore saluzzese Mario Bois.

Alle 21,30 tornerà a far tappa nei Castelli di Lagnasco, il Festival Internazionale Antidogma, proponendo “Favole al cinema”, un concerto con proiezioni con le migliori colonne sonore di Nino Rota. Le interpreteranno, con la regia del direttore artistico Luigi Giachino, il flauto di Giuseppe Nova, il violino di Andrea Bertino ed il contrabbasso Giorgio Botta, tre musicisti di indiscussa fama internazionale.

Il primo fine settimana di settembre il d’Acord Fest vivrà il suo clou: venerdì 1° settembre, nella vasta area esterna dedicata agli eventi, “Lou Tapage canta De Andrè”. Un viaggio itinerante nella carriera del cantautore genovese, condotto dalla sua stessa voce, che se non fossero passati ventiquattro anni dalla sua scomparsa, si potrebbe quasi credere che sia proprio lì, dietro le quinte.

In questo spettacolo la band piemontese Lou Tapage ripercorre il viaggio di Fabrizio attraverso le sue canzoni.

Biglietti in vendita sul circuito mailticket.it

Domenica 3 settembre, a chiudere la prima edizione del Festival, salirà sul palco lagnaschese uno dei più interessanti cantautori italiani: Niccolò Fabi, con una serata del suo “SoloTour Estate 2023”.

Dopo il grande successo di pubblico e critica del tour orchestrale “Meno per meno tour”, l’artista romano, recente Targa Tenco per la migliore canzone d’autore, porta sui palchi di festival e rassegne della penisola uno spettacolo in solo mettendo al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte.

I biglietti sono in vendita sul circuito di ticketone.it

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale di Lagnasco ed è organizzata dalla Pro Loco e dell’associazione “Riapriamo i Castelli”, ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, il contributo della Fondazione CR Cuneo e la partnership di tutte le associazioni di promozione turistica e culturale del territorio, di cui il Comune è parte integrante: Fondazione Artea, ATL del cuneese, Associazione Octavia, Terre dei Savoia e Terres Monviso.

Ulteriori informazioni sul sito: castellidilagnasco.it o in mail all'indirizzo dacordfest@gmail.com