Conclusosi a Maddalene il terzo "Memorial Paolo Aimetta", con la vittoria della Mondino Trattori di Genola

Precedentemente si era svolta la finale per il terzo e quarto posto, in cui la Tecnoidraulica (sconfitta in semifinale dalla Mondino Trattori per 5 a 2) aveva battuto l'ACLI Murazzo (reduce dal perdente confronto con Trebbie F.C. per 6 a 4 ai calci di rigore) con un risultato di 2 a 1.