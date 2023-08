Le immagini dal punto di vista del soccorritore impegnato nel recupero dei due alpinisti su cima Ostanetta [VIDEO]

Intervento nel pomeriggio di ieri sabato 5 giugno per due alpinisti rimasti bloccati mentre scendevano dalla cima Ostanetta, a monte della frazione Rucas di Bagnolo Piemonte, alla convergenza tra le valli Po, Pellice ed Infernotto, lungo la parete conosciuta come la Via della Fessura.

Impossibilitati a scendere oltre da un’altezza di quaranta metri da terra, i due, alpinisti provenienti da Genova, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. In loro aiuto si è mosso l’elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Torino, insieme a squadre da terra di volontari da Barge. I due sono stati raggiunti col verricello e quindi calati al suolo incolumi.

Nel video l'intervento dei vigili del fuoco tramite mezzo aereo "Drago 66" partito da Torino dal punto di vista del soccorritore.