Cuneo e la ristrutturazione del "Paschiero": Boselli chiede conto a sindaca e assessore allo sport

Ammontava a 1.500.000 euro lo stanziamento straordinario proposto, in sede di trattazione di bilancio, dal gruppo consigliare cuneese degli Indipendenti per far fronte a una ristrutturazione importante dello stadio cittadino. Proposta che il capogruppo Giancarlo Boselli sottolinea – nel proporre un’interpellanza alla sindaca Patrizia Manassero e all’assessore allo sport Valter Fantino – essere stata rifiutato dalla maggioranza.



Boselli chiede quindi conto all’amministrazione comunale del capoluogo su come intenda affrontare la situazione in vista della partenza della nuova stagione del campionato.



Se ne discuterà nel prossimo consiglio comunale.