I 17 Comuni di Octavia pronti a installare le panchina ‘smart’

Sono in fase di ultimazione, nei 17 paesi che fanno parte dell’associazione Octavia, le installazioni delle panchine ‘smart’.



“L'iniziativa – spiega Matteo Morena, presidente di Octavia e sindaco di Cardè, – è stata realizzata grazie ad un contributo della Regione Piemonte, destinato al Distretto del Commercio delle Terre di Mezzo, in collaborazione con le associazione dei commercianti (Ascom) di Saluzzo e Savigliano”.



Le panchine ‘intelligenti’ entro il mese di settembre saranno tutte installate nei Comuni aderenti ad Octavia: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.



Comune capofila, che aveva avviato le procedure per la partecipazione al bando, è Scarnafigi, tra i primi anche ad installare la panchina.



Il sindaco Riccardo Ghigo, vicepresidente di Octavia: “L’associazione ha ricevuto un contributo di 50mila euro che sono stati utilizzati per l’acquisto delle 17 panchine ‘intelligenti’ e le relative dotazioni. Hanno una seduta – spiega Ghigo - che imita l'effetto del legno, è dotata di due prese per ricaricare le biciclette elettriche, ha inoltre una funzione di ricarica per cellulari e due porte USB. I Comuni che lo desiderano potranno implementarle con la ricezione di internet tramite Wi-Fi e con telecamere per il rilevamento meteo e con funzioni di sicurezza”.



In questi giorni sono state installate le panchine ‘intelligenti’ a Faule e Lagnasco.



Come precisano dall’amministrazione comunale di Lagnasco: “Queste strutture sono un elemento distintivo tangibile in grado di unire gli esercizi commerciali che hanno aderito al Distretto del commercio, proposto lo scorso anno dall'associazione Octavia, con il tramite dei Comuni che la compongono, un'opportunità aggiuntiva per gli utenti che intendono visitare il territorio grazie a una tipologia di mobilità sostenibile sempre più in voga”.



Le panchine ‘intelligenti’ possono diventare luoghi di incontro per la comunità, dove le persone, oltre che sedersi, interagiscono e usufruiscono dei servizi offerti.



Questo può aiutare a creare un senso di appartenenza e promuovere l'interazione tra i residenti, ma anche con i turisti e le persone di passaggio sulle biciclette elettriche che necessitano di una sosta per essere ricaricate.