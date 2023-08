Oktoberfest a Cuneo: a chi si prenota, in omaggio un carnet di 200 euro di sconti da spendere nei negozi del territorio

Sconti reali per 3,6 milioni di euro per fare acquisti in 66 diverse realtà commerciali e produttive del territorio, in regalo a tutti coloro che verranno al Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023 prenotandosi online sul sito www.oktoberfestcuneo.it, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio.

L’opportunità, di enorme portata e senza precedenti, scaturisce dalla rinata collaborazione tra Confcommercio Cuneo e Sidevents Srl, la società cuneese concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali in tutta Italia.

Ad ogni prenotato verrà consegnato un carnet di 200 euro di sconti reali in tagli da 5, 10 e 15 euro, ben diversi da quelli percentuali calcolati sul totale dell’acquisto. Ma il Carnet Sconti è solo la prima di una serie di iniziative che Confcommercio e Sidevents stanno perfezionando a vantaggio dei clienti del Paulaner Oktoberfest Cuneo e degli esercizi commerciali e delle attività produttive cunessi, a dimostrazione di come l’evento sia un volano per l’economia del territorio.

“La rinnovata compagine sociale della Sidevents ha come punto cardine per questo evento e per il futuro quello di creare un movimento che porti valore alla città di Cuneo – spiega Roberto Falco della Sidevents Srl -. La collaborazione avviata con Confcommercio incarna lo spirito con cui stiamo lavorando per organizzare il Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023. Il trend storico delle prenotazioni si assesta sui 1.500 prenotati per serata, che moltiplicato per le 12 serate complessive di apertura porta a 18.000 prenotazioni. Basta moltiplicare il numero per i 200 euro di valore di ogni carnet per arrivare alla cifra impattante di 3,6 milioni di euro. Anche solo con il 7/8% di conversione, il Carnet Sconti innesca volumi di acquisti reali intorno ai 300 mila euro. Il prenotatore sarà online sul sito del Paulaner Oktoberfest Cuneo nei prossimi giorni, le soprese non finiscono qui…”

“Abbiamo molto apprezzato la proposta che ci è arrivata dalla Sidevents perché siamo sicuri che la partnership che abbiamo siglato confermi la vicinanza tra l’Oktoberfest e il territorio – spiega Roberto Ricchiardi, neo presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo -. Per dare l’opportunità di beneficiare delle positive ricadute economiche dell’evento al più ampio numero di esercizi commerciali possibile, abbiamo deciso di proporre il Carnet Sconti a tutte le attività di tutti i settori merceologici, coprendo tutte le valli (Pesio, Vermenagna, Gesso, Stura, Grana e Maira) e i maggiori centri abitati (Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Centallo, Chiusa Pesio, Dronero, Peveragno) della zona di Cuneo. Le aziende che decideranno di aderire non avranno nessun onere oltre al valore che decideranno di dare al buono sconto al cliente e al contributo per la stampa del carnet, in quanto come associazione ci faremo carico insieme alla Sidevents di tutti gli aspetti pratici, burocratici e organizzativi”.