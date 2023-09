Torna a casa, sulle colline di Dronero, e trova un agnello sbranato e un altro ferito

Non pronuncia la parola lupo, perché non ne ha certezza, non ha visto cosa è successo. Per cui si limita a parlare di canide.

Chiunque sia stato, ha letteralmente sbranato uno dei suoi due agnellini di tre mesi. L'altro, gemello, se l'è "cavata" con delle profonde ferite ad un arto, per le quali è già stato chiamato il veterinario. Sono stati invece risparmiati i genitori, le due pecore adulte, e l'asino.

Sono tutti animali da compagnia, che Romina di sera ricovera in un box, nella stagione invernale, e in un cortile recintato d'estate, di pertinenza della casa di fronte a quella in cui vive, sulle colline di Dronero, in via Comba.

Stanotte l'attacco. Dell'agnellino sono rimasti due zoccoli, del pelo e, molto distante, in mezzo ai boschi, la testa.

"Mi sono trovata di fronte ad una scena terribile: sangue, lana ovunque, segni di trascinamento. Non era mai successo prima, noi viviamo vicino ai boschi, ma non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Gli animali sono al sicuro, circondati da un muretto di 1,7 metri. Gli animali che hanno attaccato sono d'affezione, le pecore sono quelle naso nero del Vallese, tra l'altro a rischio estinzione. Sono davvero sconvolta per quello che è successo. La parola lupo non si può pronunciare - conclude Romina - ma tutto porta in quella direzione. Ora spero che l'agnellino ferito non perda la gamba".