Emozione e tanta commozione per l’ultima Messa di don Giorgio Garrone a Bra (Foto)

La chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Bra è gremita. Lui, don Giorgio Garrone, si interrompe cinque volte, commosso, quando prende la parola per salutare la comunità dopo dodici anni di servizio pastorale come parroco. «Questa è una città che mi ricorderà solo cose belle, di condivisione, di affetto. E la vostra presenza così numerosa mi ha riempito il cuore. L’amicizia non passa!».

Don Giorgio, 57 anni, da poco diventato il nuovo rettore del seminario di Torino, ha lasciato a tutti un insegnamento tratto dal Vangelo di Matteo sulla correzione fraterna: «Il Signore non si nasconde dietro idee o concetti, ma entra nella rete delle relazioni umane, quando due o più persone si riuniscono per pregare nel suo nome. E qui ci sono ben più di due persone!».

Alla celebrazione eucaristica di domenica 10 settembre erano presenti sacerdoti, seminaristi, le autorità civili guidate dal sindaco Gianni Fogliato, ma soprattutto tanti fedeli, amici, parrocchiani. E naturalmente i giovani dell’oratorio e la famiglia emozionatissima e al gran completo.

Un lungo, lunghissimo applauso ha sciolto l’emozione riflessa negli occhi lucidi della gente e dello stesso don Giorgio, che ha ancora avuto parole di gratitudine e di gioia per l’affetto ricevuto e coagulato nell’ottima cena, servita al suono della Periferia Band, nel campo dell’oratorio.

Al suo posto, come parroco di Sant’Andrea e Sant’Antonino, è subentrato il fratello don Gilberto Garrone, che con la stessa generosità è anche al servizio della parrocchia di San Giovanni Battista e amministratore del Santuario della Madonna dei Fiori.

Ad entrambi i migliori auspici, uniti alla preghiera dell’intera comunità braidese, affinché siano sempre testimonianza viva dello spirito evangelico e nella missione educativa per tanti giovani.

Chi è don Giorgio Garrone

Originario di Villarbasse (Torino), nato il 29 agosto 1966, è stato ordinato sacerdote nel 1994. In quasi trent’anni di ministero, don Giorgio, parroco a Bra dal 2011 al 2023, è stato anche parroco a Druento (2001-2011), viceparroco a Torino nella parrocchia Natività di Maria Vergine (1999-2001), viceparroco a Orbassano (1994-1999), nonché responsabile diocesano dell’associazione degli oratori Anspi e dell’associazione Noi Torino. Il resto è storia ancora tutta da scrivere.