La geopolitica al centro dei due appuntamenti di settembre di "Scienza al NUoVO"

Saranno Polonia e Iran i focus dei due appuntamenti di settembre del format «Scienza al NUoVO», che porta al centro sportivo e culturale cuneese di via Parco della Gioventù giovani ricercatori e ricercatrici prevalentemente originari del capoluogo e attualmente impegnati in ambito accademico in Italia e all'estero.

Mercoledì 13 alle 19 con Alessandro Ajres, ricercatore di lingua polacca all'Università di Bari e autore del libro «Storia della Polonia dal 1918 ad oggi» (Morcelliana Scholé), si ripercorrerà il lungo processo di avvicinamento della Polonia all'Europa dalla fine della Prima guerra mondiale ai giorni nostri, di cui l'ingresso nell'Unione Europea nel 2004 e la straordinaria accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra russo-ucraina sono tappe fondamentali. Al contempo si guarderà anche alle imminenti elezioni legislative del 15 ottobre, che ne definiranno le prossime evoluzioni, e si discuterà delle profonde contrapposizioni della società polacca - città-campagna, laici-cattolici, ovest-est, europeisti-sovranisti -, non troppo dissimili da quelle nostrane.

Dalla Polonia all'Iran con Sara Hejazi, antropologa, giornalista e ricercatrice presso il Centro di ricerca della Fondazione Bruno Kessler di Trento e presso il centro europeo di eccellenza Jean Monnet dell'Università degli studi di Trento, che mercoledì 20 tratterà il tema dei (non) diritti delle donne nel paese asiatico. Hejazi spiegherà come le proteste caratterizzate dallo slogan «Donna, vita e libertà» rappresentino uno spartiacque tra un mondo che sta morendo - quello dell’Islam politico e della religione come cornice di riferimento per regolamentare una società ormai moderna a tutti gli effetti - e una fase nuova, tutta da definire, in cui le donne cercano spazi che finora sono stati loro preclusi.

L'ingresso agli incontri, che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevedono una presentazione del tema seguita da un confronto con il pubblico durante il quale ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero. Due gli appuntamenti in calendario a ottobre: mercoledì 11 «La plastica è il materiale peggiore per l'ambiente?» con Alessandro Piovano, mercoledì 25 «Dalla crisi climatica alla sostenibilità: dal problema globale al territorio» con Paolo Bertolotto.