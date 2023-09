Cocktail Fair, buona la prima: più di 6000 persone all'evento che ha portato beverage, arte e musica a Cuneo

Buona la prima. Anche se sarebbe il caso di dire ottima, visto il successo della prima edizione di Cocktail Fair, l'evento organizzato dall'associazione Artnouveau in via Roma a Cuneo lo scorso 9 settembre. Sono state più di 6 mila le persone che hanno partecipato.

Un evento che ha abbinato il beverage di qualità all'arte e alla musica. E che, nonostante l'alto numero di presenti, si è svolto in piena sicurezza, grazie anche all'ottima organizzazione messa in campo, che non ha tralasciato alcun aspetto, a partire da quello sanitario, di cui fortunatamente non c'è stato bisogno.

Beverage di qualità, con protagonisti i cocktail e i produttori più prestigiosi delle Langhe e del Roero, tra esibizioni artistiche e una importante mostra. Partners dell'evento alcuni dei bar di riferimento del centro storico. Bar Caffetteria 800, Infernotto Yum Pub, Côni Veja Bonfante, Cafe 44 e Caffè Bruno.

"Sono i primi a cui vogliamo rivolgere il nostro grazie. Quando si lavora in sinergia e con uno scopo comune, le cose funzionano. Era tempo che non si viveva una serata così bella in via Roma. Il nostro grazie ai fratelli Bonfante del Coniveja; a Giulio e Riccardo Rezzaro assieme ad Andrea Brer; ancora, ad Enrico Riccardi, Cristina Young, Jacopo Barbero e infine Claudio e Paolo del Bruno. Sono stati tutti fantastici", commentano i due giovani organizzatori, Daniele Comodo e Lorenzo Sanna.

Ma il grazie è esteso a tutti quelli che hanno arricchito l'evento con l'arte e la musica: l'artista Myfo per la bellissima mostra allestita al Lovera Palace con il supporto della galleria Senesi di Cuneo, il saxofonista Adalto Seravalli, il Conservatorio Ghedini di Cuneo.

"I ringraziamenti vanno ovviamente alla Confcommercio, al Comune, a WeCuneo - continuano gli organizzatori. Senza dimenticare gli sponsor che ci hanno sostenuto. Bordiga è stato un parter importantissimo, perché ha fornito la materia prima per i cocktail. Grazie a FujiAuto, al Lovera Palace, a Targatocn e alle testate che hanno scritto di noi; ancora, grazie a Luca Betti, che con la sua casa automobilistica cuneese ha portato in via Roma delle auto che sono vere opere d'arte. Poi ad Umberto Re di Redbull e a Paolo Bernardi, fondatore di Verays Gin".

Un successo che fa già pensare al futuro, con un appuntamento magari in vista delle festività natalizie. "E' stato un lavoro enorme di cui adesso ci godiamo il successo. Ci sono stati dei piccoli errori organizzativi - concludono -, comprensibili quando si organizza qualcosa di inedito per la prima volta, senza contare che tutto il team è fatto di ragazzi molto giovani. Siamo soddisfatti di quello che siamo riusciti a portare a Cuneo. E ancor più di poter dare un sostegno alla Fondazione ospedale di Cuneo e all'associazione La cura nello sguardo, a cui devolveremo tutto il ricavato".