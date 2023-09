Forti temporali nel sud della provincia. Una "funnel cloud" nei cieli di Peveragno

Immagini di impatto quelle che un nostro lettore, Diego Campana, ha scattato alle 16.50 di oggi, giovedì 14 settembre, dalla borgata di Madonna dei Boschi a Peveragno, in direzione Beinette-Mondovì.



Sulla zona, in quei minuti, era in corso un forte temporale, fenomeno che sta interessando la nostra provincia con manifestazioni a macchia di leopardo destinate a proseguire sino a questa notte.



Immagini alla mano, la circostanza di una tromba d’aria viene però esclusa da Paolo Caraccio, divulgatore scientifico di Datameteo Educational. "La foto scattata – spiega l’esperto – è lo specchio del maltempo che dal tardo pomeriggio di oggi ha iniziato a flagellare il sud della nostra provincia con celle temporalesche come quella ritratta, che a causa della grande energia producono quella che i meteorologi chiamano 'funnel cloud’: una nube a imbuto, che è sì indice di venti vorticosi ma, almeno per quanto è dato vedere dalle fotografie, non protende verso terra. Quindi venti, forti rovesci di pioggia con grandi gocce, magari anche grandine, ma se la nube non tocca terra non è una tromba d'aria".



"Da sottolineare come in poche ore in alcune zone della Granda siano caduti sino a 40 mm di pioggia, un dato notevole. Questa situazione permarrà sino a stanotte, poi è atteso un miglioramento", conclude Caraccio.