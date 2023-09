Compie 25 anni Scrittorincittà. Il tema di questa edizione sarà "Argento Vivo"

Dal 15 al 19 novembre 2023 torna a Cuneo scrittorincittà ed è un’edizione davvero speciale del Festival. Si tratta infatti della numero 25.

Tanti anni sono passati dai primi eventi organizzati sotto il nome di “Festa Europea degli Autori” e successivamente di “scrittorincittà”. Sono stati anni di crescita e coinvolgimento, nei quali il Festival è diventato sempre più grande, con la partecipazione nel tempo di migliaia di autori nazionali e internazionali, tra incontri pop e proposte ricercate, impegno civile e divertimento, gusto della lettura e piacere dell’ascolto, andando a scovare talenti che nascevano e approfondendo il percorso di chi aveva già fatto strada, lanciando giovani scrittrici e scrittori, e regalando alla città sorprese e occasioni, nel segno dell’originalità.

Scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

La venticinquesima edizione di scrittorincittà avrà come tema Argento Vivo.

Argento Vivo come si dice dei ragazzi che non stanno mai fermi. Anche di quelli birichini. Argento Vivo come si dice delle ragazze che non smettono mai di pensare, e saltano da un’idea all’altra. scrittorincittà non sta mai fermo. Continua a riflettere. Continua a ideare, senza sentire gli anni. Forse è anche birichino, a modo suo.

L’Argento Vivo era in antichità il nome del mercurio, che pur essendo un metallo si presenta in forma liquida, sfuggente, misteriosa. Anche leggere e scrivere sono attività sfuggenti e in fondo misteriose. Esattamente come i liquidi, sono materie libere, che non riesci ad afferrare a mani nude, che non riesci a trattenere. Leggere è libertà. Leggere è Argento Vivo, leggere è una attività di vero movimento, è una attività preziosa.

Ed è qualcosa di vivo. Perché richiama alla vita, alla sua essenza fatta di tappe, di percorso, di guardare avanti, di anni e di esperienza, ma anche di slancio.

Argento Vivo è quel che cantavano gli U2 quando dicevano “running to stand still”, è il "rischio che vogliamo correre", così come lo spiegava Italo Calvino, è “quanto mi batte forte il tuo cuore” come nella poesia di Wisława Szymborska, ed è "la cosa più rara del mondo", a detta di Oscar Wilde. Per noi, come per Dorothy Parker, è la cosa per cui “tanto vale vivere”.

Scrittorincittà ha come primo obiettivo quello di promuovere la lettura per tutti, dagli adulti ai ragazzi e ai bambini. Per questo è tra i festival in Italia che dedica maggior spazio agli appuntamenti per ragazzi, con un ricchissimo programma per le scuole, da quelle per l’infanzia alle superiori, che anche quest’anno non mancherà. Il programma scuole sarà presentato online martedì 26 settembre, in due incontri destinati agli insegnanti, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival: a partire dalle ore 15 verranno presentati autori ed eventi per scuole secondarie di I e II grado; a seguire, alle ore 16.30, saranno invece presentati quelli per scuole dell'infanzia e primarie.

Scrittorincittà come sempre dà voce e fa conoscere ai lettori gli autori che nell'ultimo anno hanno esordito nella narrativa in lingua italiana, quale che sia la provenienza dello scrittore. La vincitrice del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo di quest’anno è Sarah I. Belmonte, autrice di La pittrice di Tokyo (Rizzoli). Come ogni anno la vincitrice, insieme agli altri autori segnalati per il Premio – Mattia Corrente (La fuga di Anna, Sellerio), Sabrina Efionayi (Addio, a domani, Einaudi) e Ivan Sciapeconi (40 cappotti e un bottone, Piemme) incontreranno lettrici e lettori durante scrittorincittà.