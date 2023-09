Merletto a fuselli delle Valli Varaita, Maira e Queyras: al via un corso a Cuneo

L’associazione “Pouiéntes d’Oc”, che studia, tutela e diffonde l’antica arte del merletto a fuselli delle Valli Varaita, Maira e Queyras, terrà un nuovo corso di insegnamento di primo livello a Cuneo, presso la sede operativa di via Santo Stefano da Cuneo n. 9, nei locali dell’ex Scuola Materna “Fillia”.

Il reinserimento di questo merletto, risalente al XVII secolo (al tempo del re di Francia Luigi XIV), negli oggetti di arredo e nell’abbigliamento del XXI secolo, per far rivivere in modo originale e creativo quest’antica tradizione occitana, è uno degli obiettivi dell’associazione.

Durante il corso si imparerà la tecnica di questo particolare e raffinato merletto, denominato “point de Paris”, e si approfondirà lo studio dei disegni tradizionali, mutuati dai manufatti custoditi dalle famiglie e dalle chiese delle Valli.

Le lezioni si terranno al sabato pomeriggio, ogni due settimane, da novembre 2023 a maggio 2024.

Per saperne di più, gli interessati potranno partecipare (senza impegno) agli incontri informativi che si svolgeranno al Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria n. 10/a, venerdì 29 settembre 2023 dalle 16.00 alle 18.00, e sabato 30 settembre 2023 dalle 16.00 alle 18.00, oppure telefonare ai numeri 0175 976176, 333 5021596, 333 8068191.