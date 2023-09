Biker morì sulle piste di downhill a Viola: gestore dell'impianto a processo per omicidio colposo

Due anni fa, sulle piste di downhill di Viola St. Gréé, Andrea Pastor, classe ’83, morì dopo essersi schiantato contro una rampa mentre faceva un salto sulla sua mountain bike. Era l’ottobre 2021.

Pastor, 38enne, residente a Buggio di Pigna in Val Nervia, provincia di Imperia, sposato e padre di due figli, era un vigile del fuoco in servizio a Ventimiglia.

Il tragico incidente portò all’apertura di un'indagine e al conseguente rinvio a giudizio per omicidio colposo dell’imprenditore cebano che pochi mesi prima aveva acquistato il complesso “Porta delle Neve” di Viola.

Nel corso del processo in corso a Cuneo il consulente nominato dalla Procura ha sostenuto che il salto su cui Pastor era fatalmente caduto non sarebbe stato opportunamente messo in sicurezza. Una versione contestata dagli avvocati della difesa. Costituiti parte civile nel processo sono la moglie e i figli della vittima.

Il 2 novembre prossimo il giudice ascolterà i primi testimoni dell’accusa.