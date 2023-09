La settimana della Medicina Interna apre le porte ai cittadini

È in corso a Cuneo la Settimana della Medicina Interna” organizzata dal Prof. Luigi Fenoglio, Direttore della Medicina Interna dell’AO Santa Croce e Carle, sotto l’egida della più antica società scientifica medica, la “Società Italiana di Medicina Interna” (SIMI).



L’evento si articola in ventitre sessioni, che vedono come protagonisti centoquarantuno tra relatori e moderatori, offrendo la possibilità di conoscenza ed aggiornamento indipendente sui principali temi della disciplina medica, mediante l’approccio olistico che caratterizza appunto la Medicina Interna.



Da non perdere l'evento di questa sera, mercoledì 20 settembre, aperto alla cittadinanza e interamente dedicato alla popolazione non sanitaria cuneese.

Dopo l'introduzione di Luigi Fenoglio, il Prof. Nicola Montano affronterà i fattori socio-economici determinanti di salute, il Prof. Piero Portincasa svilupperà la tematica della prevenzione primaria e il Prof. Gianluca Gaidano relazionerà in tema di salute globale e accesso alle cure. La serata avrà come sede lo Spazio Incontri della CRC in via Roma 15, Cuneo.