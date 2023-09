Grande successo per il Motoincontro d’Autunno a Centallo

Sabato 16 e domenica 17 settembre per la prima volta Centallo ha ospitato il Motoincontro d’Autunno, appuntamento inserito nel Calendario ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana. L’evento è stato organizzato dal Motoclub Fossano in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e riconosciuto a livello regionale.

A fare da contorno al raduno dei motociclisti, ci sono stante tante iniziative collaterali e attività dedicate al mondo delle due ruote.

“È stata una scommessa quella di provare ad organizzare un appuntamento autunnale – dichiara Gianni Mina, presidente del Motoclub Fossano – noi pensiamo di averla vinta anche perché per essere la prima edizione, con un giorno di pioggia, abbiamo visto la partecipazione di tantissimi bikers (e non solo!)”

Piazza Don Gerbaudo è stato il fulcro della manifestazione e ha ospitato gli appassionati che hanno potuto curiosare tra gli stand delle case motociclistiche, dei marchi di abbigliamento ed accessori, partecipare alle numerose iniziative ed assistere agli eventi in programma.

Per due giorni Centallo si è trasformata nel regno delle due ruote con molteplici proposte per i centauri ed attività collaterali, dalla musica live agli intrattenimenti, fino ai momenti conviviali.

Sabato 16 settembre al mattino si è svolto un tour nelle langhe in moto con aperitivo lungo il percorso. A seguire il rientro per il pranzo convenzionato al Food Park, l’area ristorazione ufficiale allestita dal Pala CRF in Piazza Don Gerbaudo. In collaborazione con Caffè Italiano e il birrificio Trunasse, il Food Park ha aperto da sabato mattina fino a domenica sera: street food, menù completi, birra artigianale e tanta musica.

Il programma di intrattenimenti è iniziato sabato mattina con le esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, un susseguirsi di evoluzioni ed acrobazie di moto da seguire con il fiato sospeso, l’animazione by Fantaroby – 2 wheels adventures, musica live e dj set by Sandon.

Dalle ore 18 il Motoincontro Party con altre esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, la cena presso il Food Park e la musica live con la band “NO WAY”: un mix di spettacoli, musica dal vivo e buon cibo.La giornata di domenica, invece, è iniziata con il tour delle tre valli in moto con aperitivo lungo il percorso e rientro per il pranzo convenzionato al Food Park.

Alle 12 il momento clou del raduno: la benedizione delle moto impartita da “Don Biker” seguita dai 58 secondi di rumore in onore di Marco Simoncelli e di tutti gli amici scomparsi. Un’iniziativa caratteristica e molto suggestiva degli eventi del Motoclub Fossano. Don Biker (nome vero Don Mario Dompè) ha saputo portare a Centallo un momento di preghiera, apprezzato da tutti, anche dai non motociclisti.

La domenica pomeriggio, dopo la benedizione ed il pranzo presso il Food Park, sono continuate le esibizioni di Stunt Riding by Maurizio “Pera” Perin, la musica e l’animazione fino alle 19.

A fare da cornice a tutte le attività in programma dal sabato pomeriggio alla domenica sera sono gli stand del settore: dalle case motociclistiche alle aziende leader per abbigliamento ed accessori, dalla pelle alle patch e ai caschi.

Apprezzata anche la Charity Partnership con la Fondazione Marco Simoncelli Onlus e il SUPER SIC DAY. Presso lo stand ufficiale della Fondazione, presente nei due giorni dell'evento, i visitatori hanno potuto scoprirne le iniziative, come la nuova Sic Card, le attività umanitarie intraprese negli ultimi anni e sono diventati sostenitori attivi iscrivendosi sul momento, per mantenere vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli che SuperSic ha sempre affiancato alla carriera di pilota e per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco.

“Vogliamo davvero ringraziare di cuore – dichiara Gianni Mina, presidente del Motoclub Fossano – il Comune di Centallo, la Polizia Municipale e tutto il personale di volontariato della Protezione Civile e Croce Rossa Centallo. Un grazie anche a tutte le aziende, partner e espositori, che hanno creduto in questa nuova iniziativa, al Motoclub Cinque Pieghe di Centallo sempre presenti nei due giorni. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e a tutti i VOLONTARI del Motoclub Fossano che hanno lavorato incessantemente per due giorni.”

Le basi ci sono tutte per poter dire, arrivederci al 2024!