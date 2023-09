Beinette, ritrovato il corpo senza vita di un uomo in via Rifeddo

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio, martedì 26 settembre, nel comune di Beinette.

Da quanto si apprende l'uomo è stato recuperato in un torrente nei campi della zona di Cascina Marsaglia in via Rifreddo.

Il ritrovamento è avvenuto verso le 16.30, quando è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, ma purtroppo non per non vi era più nulla da fare.

L'uomo, classe 1937, potrebbe aver accusato un malore. Al momento sono in corso le indagini e le verifiche da parte dei Carabinieri, mentre la salma è stata trasportata alla casa di riposo di Chiusa di Pesio.