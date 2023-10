La corsa rosa torna in Granda: arrivo a Fossano per la terza tappa del 107° Giro d’Italia [FOTO]

Provincia Granda nuovamente protagonista al Giro d’Italia. La notizia è quella che arriva dalla presentazione della 107ª edizione della corsa rosa, che si sta svolgendo in questi minuti presso il grattacielo Piemonte di via Nizza a Torino, alla presenza dei vertici di Rcs, con l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dell'assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, mentre il governatore Alberto Cirio, in partenza per Bruxelles, è intervenuto in collegamento da remoto.

Dopo il successo sportivo della partenza da Bra della scorsa primavera, l’edizione della corsa al via il prossimo 4 maggio partirà dal Piemonte con i 136 chilometri della prima tappa tra Venaria Reale e Torino e proseguirà con seconda tratta da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa (150 chilometri), dopodiché la carovana dei corridori tornerà nella provincia di Cuneo con i 165 km della terza tappa del 6 maggio, con partenza da Novara e arrivo a Fossano.

A presentare la tappa che si concluderà nella città degli Acaja è intervenuto il sindaco Dario Tallone, che insieme al senatore Giorgio Maria Bergesio (con loro anche il consigliere regionale Matteo Gagliasso) ha ricordato tra gli applausi dei presenti la figura del compianto imprenditore Alberto Balocco, grande appassionato della corsa rosa e per anni main sponsor della grande manifestazione sportiva.