A Cuneo un laboratorio di scrittura sulla potenza delle immagini nella narrazione di sé

Le immagini sono potenti perché integrano emozioni e pensiero. Per questo i romanzi, le poesie, la narrativa ne sono permeate. Per questo ci coinvolgono e comunicano a diversi livelli. È quello che per esempio accade nei sogni e in particolare nel racconto che facciamo delle nostre esperienze oniriche.

“S’i’ fosse foco ...” è un laboratorio di scrittura a cura di Donatella Signetti e Maura Anfossi che si svolgerà domenica 22 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 presso la sede di Bottega di Storie e di Parole a Cuneo in corso Giolitti 21 bis. Costo: euro 95 + 15 di tessera associativa – Sconto del 50% per gli under 25.

Si scoprirà come funzionano le immagini (similitudini, metafore ...) e come usarle nella scrittura, nel racconto di sé e nella comunicazione quotidiana. Donatella Signetti si occuperà della parte di espressione creativa e di tecnica della scrittura, Maura Anfossi della ricchezza simbolica delle immagini e dell’intreccio ottimale che le metafore permettono tra la nostra parte emozionale e logica.