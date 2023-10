Ad Alba si parla di turismo e sostenibilità con tabUi

Venerdì 3 novembre alle 21 in via Vittorio Emanuele II 30 (via Maestra) ad Alba l’associazione Alec inviterà Emanuela Rosio, direttore della Cooperativa Erica e Giorgio Proglio, CEO - tabUi APP. Sarà una serata dedicata al turismo lento, sostenibile e di prossimità.

“L’app tabUi - spiega Giorgio Proglio - sta rivoluzionando il modo di fare turismo. Partita dalle Langhe nel 2020 oggi si posiziona tra le 10 app più utilizzate durante i weekend. Come il cane da tartufo, l’app guida l’utente alla scoperta delle meraviglie dei territori italiani. Partner ufficiale del Ministero del Turismo, di Slowfood nonchè app dell’Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli. Scopriremo insieme l’idea del progetto, la sua veloce crescita e il futuro con la realtà aumentata e intelligenza artificiale di tabUi”.

Durante la serata si esplorerà anche il mondo di TabUi Green, un app dedicata alle tematiche ambientali.

“Il tema sarà la sezione Green dell’APP TabUi - spiega Emanuela Rosio - che abbiamo realizzato per ora in via sperimentale per la Valle d’Aosta. In questa sessione i cittadini possono trovare le informazioni su dove sono gli ecocentri, su quali materiali conferire nelle raccolte differenziate e altre informazioni utili anche a chi soggiorna per un periodo breve in zona”.