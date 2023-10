Cuneo, al teatro del Cuore Immacolato lo spettacolo teatrale "Non tutti i ladri vengono per nuocere"

Sabato 18 novembre, alle ore 21.00, presso il teatro parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria” di Cuneo, in via Dante Livio Bianco, la “Compagnia degli Stornati” presenta la commedia “Non tutti i ladri vengono per nuocere” scritta da Dario Fo nel 1958.

La scena si apre con un ladro che penetra in una casa signorile e da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale. L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione.

Per prenotazioni, inviare un messaggio WhatsApp a Marta: 3454432809.