Una panchina rossa “parlante”, così il Lions di Bra dice «No» alla violenza sulle donne

Una panchina rossa per non dimenticare, per dire «No» alla violenza sulle donne. Sarà inaugurata venerdì 10 novembre, alle ore 12.30, nel cortile dell’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra, grazie all’impegno di Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra.





Da anni la panchina rossa, con il suo colore che richiama il sangue, vuole suscitare maggiore attenzione e sensibilità verso il drammatico fenomeno delle violenze di genere, a partire proprio dalla scuola, chiamata ad educare i giovani nel contrasto a qualunque forma di diseguaglianza.



La panchina sarà strumento di memoria delle donne vittime di violenza e simbolo della battaglia contro aggressioni, minacce, stalking, maltrattamenti e femminicidi in Italia e nel mondo.



Inquadrando un QRCode, potranno essere ascoltati alcuni brani tratti da “Il Diario di Lela” di Michael Weinberg, un testo che raccoglie storie di abusi sulle donne. Si tratta di un romanzo che dà voce a tutte le donne che hanno subito e subiscono violenze, ma che non hanno la forza e il coraggio di raccontare.





La panchina rossa di Bra rientra nell’iniziativa promossa dai soci Lions dei Club della zona B della seconda circoscrizione (Alba Langhe, Bra del Roero, Bra Host, Canale Roero, Cherasco e Racconigi), molto vicini a queste problematiche.





Perché la lotta contro il femminicidio e le violenze di genere non devono essere considerate solo in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo e del 25 novembre, ma è necessario siano presenti ogni giorno.