A Manta arriva il coro Musicanova di Savigliano

Domenica 12 novembre alle ore 17 un appuntamento originale e di forte impatto per la rassegna mantese Inscena.





Il coro Musicanova di Savigliano farà vibrare le storiche mura della chiesa di Santa Maria del Monastero con un repertorio che si preannuncia un vero e proprio viaggio tra le sonorità corali che hanno contraddistinto differenti momenti storici.





Dalla fine del 1700 con Haydn sino all’esecuzione di Lauridsen, noto come compositore corale del terzo millennio, passando attraverso Mozart e Chilcott. Sentiremo le sonorità che si trasformano da quelle più auliche e religiose a quelle più moderne e visionarie degli autori contemporanei. Una macchina del tempo musicale che si preannuncia emozionante e coinvolgente. Il Coro Musicanova, ospite della giornata, nasce a Savigliano nel 2016 sotto la direzione artistica del maestro Rinaldo Tallone e prosegue in un percorso costante di crescita che passa sia attraverso una continua formazione, sia con l’approccio a brani sempre diversi che vede i circa trenta elementi districarsi tra canti medioevali e canzoni leggere sia italiane che non.





Con questa data si aggiunge un tassello originale alla proposta della rassegna Inscena organizzata dal Comune di Manta insieme alla Primoatto e ad Acb Eventi. Gli appuntamenti, iniziati nella scorsa primavera, hanno visto susseguirsi di spettacoli per famiglie, concerti di musica classica e spettacoli teatrali. Con questo nuovo progetto si amplia ulteriormente l’offerta che il Comune propone per incontrare i gusti di un pubblico variegato e curioso che si volta in volta si presenta agli appuntamenti proposti.





Rendez vous dunque per domenica 12 Novembre alle ore 17, apertura sala ore 16.30. Prenotazioni al numero wapp 351/9038507 (costo biglietto 8 euro).