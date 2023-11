Quale progetto di vita per le persone con autismo? Se ne parla in un convegno a Mondovì

Quale progetto di vita, partendo sin dal momento della diagnosi, è possibile oggi sul nostro territorio per le persone con autismo? Un quesito a cui Autismo Help Cuneo e Pronto Soccorso Autismo daranno risposta sabato 11 novembre a Mondovì con il convegno "Dalla diagnosi al progetto di vita – tra passato presente e futuro – 8° movie-seminario Dino Robaldo”.

L'evento, patrocinato da ASL CN1, Città di Mondovì, Provincia di Cuneo e realizzato con il contributo della Fondazione CRC, si svolgerà in via Conti di Sambuy (località Beila) dalle 8.30 alle 19 (possibilità di pranzo a 15 euro con prenotazione entro mercoledì 8 novembre). Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza.

“ Dopo il grande successo dello scorso anno, siamo molto felici di poter riproporre una nuova edizione di questo ‘movie-seminario’ – spiega Eralda Loser (presidente di Autismo Help Cuneo) – che siamo sicuri possa rappresentare un importantissimo momento per chiunque abbia a che fare con l’‘autismo’ nella sua quotidianità, ma anche a tutti coloro i quali vogliono conoscere meglio una tematica di cui ancora oggi si parla troppo poco. Con il contributo dei tanti relatori che interverranno cercheremo di dare delle risposte agli interrogativi più comuni e diffusi che si pongono genitori, familiari, amici, insegnanti e chiunque si interfacci abitualmente alle persone con autismo ”.

Durante la mattinata sono in programma gli interventi del dottor Maurizio Arduino (responsabile psicologia Asl Cn1), della dottoressa Simonetta Lumachi (pedagogista Fondazione Philos), del dottor Mauro Leoni (Fondazione Sospiro Onlus – SFU University Milano) e del dottore Bert Pichal (consulente pedagogico “La Casa per l’Autismo” di Candelo) oltre alla consegna dei premi “Sabrina Leopizzi” del prof. Silvano Solari, “Gnomo Aspirino” di Ugo Parenti e “Stella Blu” di Autismo Help. Dopo il pranzo in programma per le 12.30, i lavori riprenderanno alle 14 con tavoli di lavoro dedicati all’essere genitori (con Ugo Parenti), alla scuola (con Tiziana Catenazzo ed Erica Marabotto), al tempo libero (con Flora Filippi e Pina Gonzales) ed al lavoro (con Eliana Re) delle persone con autismo con racconti di esperienze territoriali a cura di “Abile Job” e “Autismo Help”.