Treiso omaggia Oscar Barile con il premio Pertinace. "Un paladino della tradizione"

Una cerimonia attesa e molto partecipata, quella che a Treiso ha consegnato il premio Publio Elvio Pertinace a Oscar Barile, artista piemontese che "con la sua compagnia teatrale “Nostro Teatro di Sinio” valorizza il Piemonte e la lingua piemontese", come ha ricordato il sindaco Andrea Pionzo. La motivazione del riconoscimento, giunto alla trentunesima edizione, è chiara: "Per il lavoro svolto in tutti questi anni a protezione dei ricordi e della tradizione".

"La motivazione mi commuove e onora- ha commentato Barile. Sono grato a tutti gli organizzatori e prometto di andare avanti così con la forza che mi resta". Lo stesso attore e regista ha intrattenuto il pubblico con una divertente rappresentazione.

Erano presenti anche gli alunni della classe quinta elementare del plesso di Treiso, che con le loro insegnanti hanno fatto ascoltare ai presenti alcuni detti e proverbi in piemontese, imparati appositamente per l’occasione.

"Un grande ringraziamento va alla cantina Pertinace con i suoi soci e i suoi dipendenti e collaboratori per il prezioso e importante sostegno fornito durante il premio, ma anche alla comunità treisese in ogni contesto. Quest’anno ha raggiunto un traguardo splendido: i 50 anni di attività", ha concluso il primo cittadino Andrea Pionzo.