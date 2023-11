Allievo del liceo scientifico di Cuneo è argento alle Olimpiadi di Astronomia tenute a Pechino

La Squadra Italiana era composta da 6 dei 18 vincitori della Finale del XXI Campionati Italiani di Astronomia, che si era svolta a Cortina d’Ampezzo nello scorso mese di aprile.

Hanno partecipato: Francesco Cioffi (Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari), Francesco Leccese (Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli” di Lecce) e Francesco Manetti (Liceo Scientifico “G. Marconi” di Carrara) nella categoria alpha; Chiara Luppino (Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria) e Raffaele Stoppa (Liceo Scientifico Statale “F. Ribezzo” di Francavilla Fontana, BR) nella categoria beta; il nostro Matteo Tivan nella categoria gamma. Queste tre categorie internazionali corrispondono alle nazionali Junior 2, Senior e Master. Hanno accompagnato la Squadra Italiana Gaetano Valentini (SAIt, INAF-Osservatorio Astronomico d’Abruzzo e Rappresentante Italiano alle IAO) in qualità di Jury Member, Giulia Iafrate (INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste) in qualità di Team Leader e la Prof.ssa Anna Brancaccio (MIM) in qualità di Osservatore.

Gli studenti hanno affrontato tre prove: teorica, osservativa e pratica. L’Italia ha conseguito un eccellente risultato, vincendo tre medaglie di bronzo con Francesco Cioffi, Chiara Luppino e Raffaele Stoppa e due medaglie d’argento con Francesco Leccese e Matteo Tivan. Inoltre a Matteo Tivan è stata conferito il premio per la migliore prova osservativa assoluta. Alla competizione – tornata a svolgersi in presenza dopo la pandemia e la delicata situazione internazionale – hanno partecipato nove nazioni: Bulgaria, Cina, Italia, Malesia, Nepal, Pakistan, Romania, Russia e Vietnam.

Maggiori informazioni sul nostro sito alla pagina

http://www.campionatiastronomia.it/ottimi-risultati-per-litalia-alle-xxvii-olimpiadi-internazionali-di-astronomia/