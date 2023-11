Violenza sulle donne, Mondovì dice no all'indifferenza con una fiaccolata e un autobus rosso insieme a studenti e associazioni [FOTO E VIDEO]

In una sala consiliare gremita, sono stati svelati i vincitori del concorso fotografico “FERMATI! Sono davanti a te", che ha visto la partecipazione degli istituti superiori cittadini, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza sulle donne.



Tante le iniziative organizzate dal Comune con la consulta femminile di Mondovì, in collaborazione con il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese, con il coinvolgimento di associazioni, scuole e cittadini.





“Il mio intervento sarà breve perché è giusto lasciare spazio alle iniziative che sono stata organizzate con tanta cura e dedizione per questa giornata” - il commento del sindaco Luca Robaldo - “La nostra città vuole lanciare un messaggio di unione, un segnale di vicinanza a tutte le vittime di violenza”.



“Dobbiamo lavorare contro gli stereotipi culturali e di genere - ha aggiunto Marco Manosperti, presidente del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese - l’educazione è la chiave per vincere contro la violenza”.



“La lotta alla violenza è un’importante questione di cultura, - ha spiegato l’assessore Francesca Bertazzoli - le iniziative organizzate a Mondovì sono frutto della grande collaborazione tra le associazioni locali, che hanno saputo fare rete, collaborare con altre realtà coinvolgendo anche le scuole. Il messaggio che vogliamo far passare è che siamo uniti, uniti contro la violenza”.



“Il messaggio che vogliamo trasmettere - ha sottolineato Giuliana Turco del Centro antiviolenza L’Orecchio di Venere - “è donna non sei sola. L’educazione deve iniziare nelle case, non solo a scuola, con l’accettazione dei piccoli no, imparando a chiedere scusa e a dire grazie e per favore. Sia 25 novembre tutto l’anno”.



“L’obiettivo è fare sì che il 25 novembre non sia solo una data - ha detto Marzia Arena, presidente della Consulta femminile - La scuola è importante per crescere e confrontarsi ma è nella famiglia che deve esserci l’esempio da seguire”.



Dopo gli interventi istituzionali gli studenti dei licei "Vasco-Beccaria-Govone" hanno presentato canti, poesie e letture a tema.



I VINCITORI DEL CONTEST FOTOGRAFICO PER LE SUPERIORI





1. “Rincorrendo la libertà “ - 2S liceo Scientifico Sportivo



2. Fermati sono davanti a te - “Riflessi” - 5B Liceo Scientifico Scienze applicate



3.Ex aequo

“Fermati sono davanti a te - Non coprirlo” 3C Liceo Vasco B. G. Indirizzo scienze umane

“Noi ci siamo” - 2A AFM Ragioneria, Istituto Baruffi

IL LIBRO PER GIULIA CECCHETTIN

Tra le tante iniziative la Consulta femminile ha aperto anche un libro di firme, pensieri e condoglianze per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin.





I cittadini sono invitati a partecipare e a lasciare le proprie firme, pensieri e messaggi di conforto su un libro che sarà messo a disposizione nelle sale comunali in occasione delle iniziative per 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.



Inoltre, il libro sarà disponibile anche presso il Comando della Polizia locale di Mondovì, sito in via Luigi Einaudi 14, dal 27 novembre al 2 dicembre.

LA COMANDANTE DEI CARABINIERI: "No all'indifferenza"

In chiusura, incisivo e diretto, l'intervento dellaComandante dei Carabinieri di Mondovì, il capitano Francesca Borelli.

“Purtroppo quasi quotidianamente una donna chiedere aiuto nella zona del Monregalese. La prima domanda che facciamo è da quanto tempo sta subendo violenza. La risposta è anni. Non voltiamoci mai dall’altra parte, questo è l’appello che faccio questa sera. Spesso ci sono situazioni di disagio vicino a noi, nella nostra quotidianità, abbiamo il coraggio di chiamare il 112, anche quando non siamo le vittime dirette delle violenze. Non abbiate paura di chiamare le Forze dell’Ordine. L’appello è anche ai ragazzi, se sentite di qualcuno che ha bisogno di aiuto, chiamateci”.

UN AUTOBUS ROSSO E LA FIACCOLATA PER LE VIE DEL CENTRO

Le iniziative per il 25 novembre sono proseguite cin l'inaugurazione dell'autobus rosso di Bus Company “Una corsa verso la libertà”, alla presenza delle giocatrici della LPM Bam Mondovì con la presidente Alessandra Fissolo.

A seguire è stato composto il corteocon le fiaccole e i fiocchetti rossi in ricordo delle donne che hanno perso la vita a causa della violenza.

“Una luce contro gli abusi” questo il nome della camminaa luminosa che ha attraversersato le strade del centro storico con arrivo alla Stazione di Valle della Funicolare dove è stata inaugurata l'opera “FERMATI! Sono davanti a te”, realizzata in ferro verniciato da Sara Monetto.