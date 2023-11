Cuneo: all'ADAS la conferenza sull'assistenza territoriale

L’incontro, organizzato dal Lions Club Cuneo, in collaborazione con l’ADAS (Assistenza Domiciliare ai Sofferenti), sarà introdotto dal prof. Michele Girardo del L.C. Cuneo e avrà come relatori il prof. Giovanni Cerutti, cultore di storia locale e tradizioni popolari, il dott. Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, il dott. Gabriele Ghigo, direttore Dipartimento Territoriale ASL CN1, il dott. Emanuele Salvini, direttore della Fondazione Assistenza domiciliare ai Sofferenti Onlus.

L’iniziativa intende analizzare e discutere il problema dell’assistenza nel Cuneese, in particolare nell’area territoriale di Cuneo, focalizzando il suo obiettivo sul recente passato, sulla situazione presente e sulle prospettive future. Quali le risposte date negli scorsi decenni alla sofferenza? Come si presenta oggi il variegato mondo dell’assistenza? Quali gli orientamenti e i progetti dei prossimi anni? All’interno di questa triangolazione, si svilupperanno gli interventi dei relatori, con lo scopo di offrire alla platea specifiche informazioni e spunti di riflessione in merito ad una realtà a forte impatto sociale e sanitario, avente come sfondo l’assistenza in un mondo in rapida trasformazione.