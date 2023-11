Educazione finanziaria tra ragione ed emozione, se ne parla in Banca di Caraglio

Mercoledì 29 novembre, alle 17,30, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) avrà luogo la conferenza dal titolo “Educazione finanziaria. Ragione ed emozione nelle decisioni d’investimento”. L’evento, organizzato dall’istituto di credito cooperativo, dopo i saluti dei rappresentanti della banca vedrà gli interventi di Gianluca Filippi, responsabile del servizio Finanza e Assicurazione di Cassa Centrale Banca, e di Alberto Vai, esperto in formazione, behavioral finance e profiling comportamentale. L’incontro è aperto a soci, clienti e studenti, con prenotazione presso le filiali o al numero 0171/617151.

“In un mondo sempre più complesso e interconnesso, comprendere i principi dell’investimento è cruciale per prendere decisioni informate e responsabili – spiega Giorgio Draperis, direttore generale di Banca di Caraglio –. La ragione e l’emozione sono elementi influenti nei processi decisionali: la prima implica la capacità di analizzare dati, valutare rischi e rendimenti, e pianificare strategie, mentre la seconda gioca un ruolo significativo nell’influenzare le scelte finanziarie in modo anche imprevedibile. Solo attraverso il giusto equilibrio tra razionalità ed emotività si possono infatti costruire solide fondamenta finanziarie. Con il nostro incontro, grazie all’aiuto di due esperti, vogliamo approfondire meglio proprio questi importanti aspetti”.

Gianluca Filippi , esperto in formazione e finanza, è responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, ove è entrato nel 1997. La sua formazione è stata prima di tutto tecnica (sui desk obbligazionari e azionari della trading room), per poi diventare commerciale e relazionale. Da sempre segue le tematiche legate alla finanza sostenibile e alla formazione, con incursioni anche nel mondo della scuola, attraverso iniziative di educazione finanziaria. Gianluca è laureato in Economia e Commercio e ha conseguito un master di Private Banking con SDA Bocconi. Da sempre è impegnato come volontario nel mondo culturale e sociale.