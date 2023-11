Settimana intensa di appuntamenti per "Il tuo Natale a Saluzzo": sabato lo spettacolo "World of Wonder”

Il fitto calendario di appuntamenti natalizi della città di Saluzzo prende il via oggi, martedì 28 novembre, con La Fiera di Sant'Andrea & La Festa delle Feste, il concerto Stabat Mater di Karl Jenkins e la 2ª edizione di Negozi in strada - BLACK EDITION.

Diversi saranno anche gli eventi della seconda settimana de IL TUO NATALE A SALUZZO:

- Sabato 2 dicembre dalle ore 16.45: con ritrovo in Piazza Vineis, arriverà un’incredibile e curioso stormo di cigni. Ritorna la compagnia Teatro per Caso dopo il grande successo dello scorso anno, quando Saluzzo era già rimasta incantata dall'esibizione Moonlight - Luce di luna. Questa volta gli attori presenteranno la performance “World of Wonder”, selezionata tra oltre 100 compagnie per lo show case europeo “Festival of Fools” - Belfast (UK) - Febbraio 2021. Le ali meccaniche dei maestosi cigni create, progettate e costruite dalla compagnia, sono in grado di raggiungere un’apertura massima di 5 metri! Saranno 80 minuti di poesia, abilità e sogni: dalle 17.30 ci sarà inoltre l'accensione delle luci natalizie e anche il grande albero di Natale, illuminato a led grazie all'energia 100% rinnovabile fornita da eVISO, che quest'anno si sposta sul rialzo di Piazza Garibaldi.

- Domenica 3 dicembre: novità di questa edizione sarà la presenza di Parade 78, che dalle 10 alle 17 proporrà giochi adatti a grandi e piccoli basati sulla destrezza, l'agilità e la coordinazione. Sarà la giusta occasione per giocare assieme, un momento di scambio tra generazioni e di crescita collettiva. Alle 15 sarà poi la tradizione a farla da padrona con Dino Tron che, con le sue cornamuse natalizie, porterà la musica in giro per le strade di Saluzzo.